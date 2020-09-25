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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / ukrhealth

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 25 вересня: в Україні виявлено 191 671 випадок коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 565 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 793 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 191 671
Одужали 85 133​
Померли 3 827​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (21 045) та у Львівській області (19 465). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 653

Волинська область

 7 362

Дніпропетровська область

 4 917

Донецька область

 2 851

Житомирська область

 5 403

Закарпатська область

 9 490

Запорізька область

 3 428

Івано-Франківська область

 13 080

Кіровоградська область

 1 052

Київ

 21 045

Київська область

 8 430

Львівська область

 19 465

Луганська область

 894

Миколаївська область

 2 782

Одеська область

 12 470

Полтавська область

 1 752

Рівненська область

 11 774

Сумська область

 3 474

Тернопільська область

 12 579

Харківська область

 16 490

Херсонська область

 954

Хмельницька область

 5 361

Чернівецька область

 13 736

Черкаська область

 3 459

Чернігівська область

 3 770

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-09-2020:

Захворіли 32 226 063
Одужали 23 680 153
Померли 982 887

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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