Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 вересня

Новини про коронавірус в Україні / ukrhealth

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 25 вересня: в Україні виявлено 191 671 випадок коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 3 565 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 793 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 256 970 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 191 671 Одужали 85 133​ Померли 3 827​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (21 045) та у Львівській області (19 465). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 653 Волинська область 7 362 Дніпропетровська область 4 917 Донецька область 2 851 Житомирська область 5 403 Закарпатська область 9 490 Запорізька область 3 428 Івано-Франківська область 13 080 Кіровоградська область 1 052 Київ 21 045 Київська область 8 430 Львівська область 19 465 Луганська область 894 Миколаївська область 2 782 Одеська область 12 470 Полтавська область 1 752 Рівненська область 11 774 Сумська область 3 474 Тернопільська область 12 579 Харківська область 16 490 Херсонська область 954 Хмельницька область 5 361 Чернівецька область 13 736 Черкаська область 3 459 Чернігівська область 3 770

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-09-2020:

Захворіли 32 226 063 Одужали 23 680 153 Померли 982 887 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020