Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 25 травня: в Україні виявлено 2 186 463 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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2 608 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 279 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 045 897​ результатів тестування на COVID-19. ​​ ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 25 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 186 463 Одужали 1 975 064​ Померли 49 685

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 47 Волинська область 92 Дніпропетровська область 168 Донецька область 75 Житомирська область 33 Закарпатська область 38 Запорізька область 206 Івано-Франківська область 38 Кіровоградська область 25 Київ 402 Київська область 170 Львівська область 214 Луганська область 56 Миколаївська область 139 Одеська область 75 Полтавська область 112 Рівненська область 138 Сумська область 32 Тернопільська область 53 Харківська область 153 Херсонська область 22 Хмельницька область 118 Чернівецька область 39 Черкаська область 106 Чернігівська область 57

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-05-2021:

Захворіли 167 121 161 Одужали 147 995 700 Померли 3 468 924 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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