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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 25 травня: в Україні виявлено 2 186 463 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​2 608 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 52 279 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 045 897​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 186 463
Одужали 1 975 064​
Померли 49 685

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (402), Львівській (214), Запорізькій (206), Київській (170) та Дніпропетровській (168) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 47

Волинська область

 92

Дніпропетровська область

 168

Донецька область

 75

Житомирська область

 33

Закарпатська область

 38

Запорізька область

 206

Івано-Франківська область

 38

Кіровоградська область

 25

Київ

 402

Київська область

 170

Львівська область

 214

Луганська область

 56

Миколаївська область

 139

Одеська область

 75

Полтавська область

 112

Рівненська область

 138

Сумська область

 32

Тернопільська область

 53

Харківська область

 153

Херсонська область

 22

Хмельницька область

 118

Чернівецька область

 39

Черкаська область

 106

Чернігівська область

 57

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-05-2021:

Захворіли 167 121 161
Одужали

147 995 700
Померли

3 468 924

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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