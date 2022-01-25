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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 25 січня: в Україні за останню добу виявлено 19 118 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 19 118 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 110 121​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 581 514 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 889 488

Одужали

 3 591 201

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 164 116

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 466 084

Вакцинувались бустерною дозою

 208 784

Померли

99 443

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

1 207

Волинська область

492

Дніпропетровська область

574

Донецька область

788

Житомирська область

269

Закарпатська область

680

Запорізька область

462

Івано-Франківська область

1 387

Кіровоградська область

95

Київ

1 589

Київська область

745

Львівська область

2 299

Луганська область

387

Миколаївська область

306

Одеська область

910

Полтавська область

697

Рівненська область

809

Сумська область

809

Тернопільська область

1 164

Харківська область

1 038

Херсонська область

122

Хмельницька область

579

Черкаська область

490

Чернівецька область

919

Чернігівська область

301

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-01-2022:

Захворіли 350 013 118
Одужали

278 538 710
Померли 5 610 417

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня - фото 469677

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