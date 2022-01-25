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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 25 січня: в Україні за останню добу виявлено 19 118 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 19 118 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 110 121 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 581 514 тестувань на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
3 889 488
|
Одужали
|3 591 201
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 164 116
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
14 466 084
|
Вакцинувались бустерною дозою
|208 784
|
Померли
|
99 443
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
1 207
|
Волинська область
|
492
|
Дніпропетровська область
|
574
|
Донецька область
|
788
|
Житомирська область
|
269
|
Закарпатська область
|
680
|
Запорізька область
|
462
|
Івано-Франківська область
|
1 387
|
Кіровоградська область
|
95
|
Київ
|
1 589
|
Київська область
|
745
|
Львівська область
|
2 299
|
Луганська область
|
387
|
Миколаївська область
|
306
|
Одеська область
|
910
|
Полтавська область
|
697
|
Рівненська область
|
809
|
Сумська область
|
809
|
Тернопільська область
|
1 164
|
Харківська область
|
1 038
|
Херсонська область
|
122
|
Хмельницька область
|
579
|
Черкаська область
|
490
|
Чернівецька область
|
919
|
Чернігівська область
|
301
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-01-2022:
|Захворіли
|350 013 118
|Одужали
|
278 538 710
|Померли
|5 610 417
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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