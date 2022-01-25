Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 25 січня: в Україні за останню добу виявлено 19 118 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 19 118 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 110 121​ повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 581 514 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 889 488 Одужали 3 591 201 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 164 116 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 466 084 Вакцинувались бустерною дозою 208 784 Померли 99 443

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 1 207 Волинська область 492 Дніпропетровська область 574 Донецька область 788 Житомирська область 269 Закарпатська область 680 Запорізька область 462 Івано-Франківська область 1 387 Кіровоградська область 95 Київ 1 589 Київська область 745 Львівська область 2 299 Луганська область 387 Миколаївська область 306 Одеська область 910 Полтавська область 697 Рівненська область 809 Сумська область 809 Тернопільська область 1 164 Харківська область 1 038 Херсонська область 122 Хмельницька область 579 Черкаська область 490 Чернівецька область 919 Чернігівська область 301

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-01-2022:

Захворіли 350 013 118 Одужали 278 538 710 Померли 5 610 417

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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