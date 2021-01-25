Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 25 січня: в Україні виявлено 1 194 328 випадків коронавірусу.

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2 516​​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 13 962 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 108 668 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 25 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 194 328 Одужали 953 297 Померли 21 924

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 67 Волинська область 66 Дніпропетровська область 136 Донецька область 126 Житомирська область 122 Закарпатська область 59 Запорізька область 241 Івано-Франківська область 238 Кіровоградська область 3 Київ 146 Київська область 102 Львівська область 138 Луганська область 41 Миколаївська область 123 Одеська область 166 Полтавська область 84 Рівненська область 49 Сумська область 101 Тернопільська область 95 Харківська область 51 Херсонська область 90 Хмельницька область 2 Чернівецька область 160 Черкаська область 68 Чернігівська область 42

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-01-2021:

Захворіли 99 157 993​ Одужали 54 717 238​ Померли 2 128 415​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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