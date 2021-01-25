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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 25 січня: в Україні виявлено 1 194 328 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​2 516​​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 13 962 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 108 668 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 194 328
Одужали 953 297
Померли 21 924

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Запорізькій (241), Івано-Франківській (238), Одеській (166), Чернівецькій (160) областях та м. Київ (146).

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 67

Волинська область

 66

Дніпропетровська область

 136

Донецька область

 126

Житомирська область

 122

Закарпатська область

 59

Запорізька область

 241

Івано-Франківська область

 238

Кіровоградська область

 3

Київ

 146

Київська область

 102

Львівська область

 138

Луганська область

 41

Миколаївська область

 123

Одеська область

 166

Полтавська область

 84

Рівненська область

 49

Сумська область

 101

Тернопільська область

 95

Харківська область

 51

Херсонська область

 90

Хмельницька область

 2

Чернівецька область

 160

Черкаська область

 68

Чернігівська область

 42

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-01-2021:

Захворіли

99 157 993​
Одужали

54 717 238​
Померли

2 128 415​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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