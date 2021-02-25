Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого

  • 90
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 25 лютого: в Україні виявлено 1 325 841​​ випадок коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​8 147 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 86 926 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 809 165результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 325 841
Одужали 1 159 311
Померли 25 596

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 639

Волинська область

 193

Дніпропетровська область

 316

Донецька область

 218

Житомирська область

 711

Закарпатська область

 654

Запорізька область

 132

Івано-Франківська область

 711

Кіровоградська область

 63

Київ

 652

Київська область

 318

Львівська область

 432

Луганська область

 47

Миколаївська область

 194

Одеська область

 268

Полтавська область

 210

Рівненська область

 187

Сумська область

 219

Тернопільська область

 332

Харківська область

 432

Херсонська область

 52

Хмельницька область

 285

Чернівецька область

 561

Черкаська область

 160

Чернігівська область

 161

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-02-2021:

Захворіли

112 660 768
Одужали

88 254 092
Померли

2 496 092

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 360
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 лютого, 11:50
  • 557
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 4642
Загрузка...
Новини