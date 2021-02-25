Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 лютого

Новини про коронавірус в Україні / pexels

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 25 лютого: в Україні виявлено 1 325 841​​ випадок коронавірусу.

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​​​​​​​​8 147 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 86 926 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 809 165​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 25 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 325 841 Одужали 1 159 311 Померли 25 596

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (711), Житомирській (711), Закарпатській (654), м. Київ (652) та Вінницькій (639) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 639 Волинська область 193 Дніпропетровська область 316 Донецька область 218 Житомирська область 711 Закарпатська область 654 Запорізька область 132 Івано-Франківська область 711 Кіровоградська область 63 Київ 652 Київська область 318 Львівська область 432 Луганська область 47 Миколаївська область 194 Одеська область 268 Полтавська область 210 Рівненська область 187 Сумська область 219 Тернопільська область 332 Харківська область 432 Херсонська область 52 Хмельницька область 285 Чернівецька область 561 Черкаська область 160 Чернігівська область 161

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-02-2021:

Захворіли 112 660 768 Одужали 88 254 092 Померли 2 496 092 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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