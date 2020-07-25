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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи 25 липня: в Україні виявлено 63 939 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 1 106 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 114 896 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня - фото 417411

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 63 929
Одужали 35 497
Померли 1 590

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 396) та у Львівській області (8 588). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 512

Волинська область

 3 503

Дніпропетровська область

 1 317

Донецька область

 842

Житомирська область

 1 691

Закарпатська область

 4 774

Запорізька область

 725

Івано-Франківська область

 3 937

Кіровоградська область

 690

Київ

 7 525

Київська область

 3 461

Львівська область

 8 702

Луганська область

 119

Миколаївська область

 539

Одеська область

 2 846

Полтавська область

 388

Рівненська область

 5 542

Сумська область

 411

Тернопільська область

 2 672

Харківська область

 3 342

Херсонська область

 219

Хмельницька область

 1 037

Чернівецька область

 5 548

Черкаська область

 897

Чернігівська область

 690

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-07-2020:

Захворіли 15 947 618
Одужали 9 743 590
Померли 642 829

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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