Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 25 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи 25 липня: в Україні виявлено 63 939 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 1 106 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 307 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 114 896 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 63 929 Одужали 35 497 Померли 1 590

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 396) та у Львівській області (8 588). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 512 Волинська область 3 503 Дніпропетровська область 1 317 Донецька область 842 Житомирська область 1 691 Закарпатська область 4 774 Запорізька область 725 Івано-Франківська область 3 937 Кіровоградська область 690 Київ 7 525 Київська область 3 461 Львівська область 8 702 Луганська область 119 Миколаївська область 539 Одеська область 2 846 Полтавська область 388 Рівненська область 5 542 Сумська область 411 Тернопільська область 2 672 Харківська область 3 342 Херсонська область 219 Хмельницька область 1 037 Чернівецька область 5 548 Черкаська область 897 Чернігівська область 690

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-07-2020:

Захворіли 15 947 618 Одужали 9 743 590 Померли 642 829 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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