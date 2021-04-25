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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 25 квітня: в Україні виявлений 2 025 271 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 270 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 240 911​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 025 271
Одужали 1 572 528
Померли 42 323

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 119

Волинська область

 228

Дніпропетровська область

 1 034

Донецька область

 582

Житомирська область

 277

Закарпатська область

 34

Запорізька область

 252

Івано-Франківська область

 65

Кіровоградська область

 186

Київ

 330

Київська область

 441

Львівська область

 294

Луганська область

 52

Миколаївська область

 350

Одеська область

 481

Полтавська область

 187

Рівненська область

 255

Сумська область

 409

Тернопільська область

 220

Харківська область

 954

Херсонська область

 225

Хмельницька область

 241

Чернівецька область

 115

Черкаська область

 247

Чернігівська область

 252

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-04-2021:

Захворіли

147 091 849
Одужали

124 730 121
Померли

3 113 284

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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