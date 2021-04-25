Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 25 квітня: в Україні виявлений 2 025 271 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 54 270 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 240 911​ результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 025 271 Одужали 1 572 528 Померли 42 323

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 119 Волинська область 228 Дніпропетровська область 1 034 Донецька область 582 Житомирська область 277 Закарпатська область 34 Запорізька область 252 Івано-Франківська область 65 Кіровоградська область 186 Київ 330 Київська область 441 Львівська область 294 Луганська область 52 Миколаївська область 350 Одеська область 481 Полтавська область 187 Рівненська область 255 Сумська область 409 Тернопільська область 220 Харківська область 954 Херсонська область 225 Хмельницька область 241 Чернівецька область 115 Черкаська область 247 Чернігівська область 252

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-04-2021:

Захворіли 147 091 849 Одужали 124 730 121 Померли 3 113 284 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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