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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 25 березня: в Україні виявлений 1 596 575 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​16 669 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 126 948 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 836 049 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 596 575
Одужали 1 283 020
Померли 31 135

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 616

Волинська область

 275

Дніпропетровська область

 785

Донецька область

 635

Житомирська область

 1 136

Закарпатська область

 637

Запорізька область

 603

Івано-Франківська область

 351

Кіровоградська область

 113

Київ

 1 267

Київська область

 813

Львівська область

 1 032

Луганська область

 152

Миколаївська область

 380

Одеська область

 1 235

Полтавська область

 450

Рівненська область

 540

Сумська область

 494

Тернопільська область

 522

Харківська область

 809

Херсонська область

 128

Хмельницька область

 989

Чернівецька область

 484

Черкаська область

 426

Чернігівська область

 98

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-03-2021:2

Захворіли

124 683 860
Одужали

70 567 078
Померли

2 742 357

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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