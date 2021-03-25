Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 25 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 25 березня: в Україні виявлений 1 596 575 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​16 669 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 25 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 126 948 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 836 049 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 25 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 596 575 Одужали 1 283 020 Померли 31 135

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 616 Волинська область 275 Дніпропетровська область 785 Донецька область 635 Житомирська область 1 136 Закарпатська область 637 Запорізька область 603 Івано-Франківська область 351 Кіровоградська область 113 Київ 1 267 Київська область 813 Львівська область 1 032 Луганська область 152 Миколаївська область 380 Одеська область 1 235 Полтавська область 450 Рівненська область 540 Сумська область 494 Тернопільська область 522 Харківська область 809 Херсонська область 128 Хмельницька область 989 Чернівецька область 484 Черкаська область 426 Чернігівська область 98

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 25-03-2021:2

Захворіли 124 683 860 Одужали 70 567 078 Померли 2 742 357 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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