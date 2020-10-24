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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 24 жовтня: в Україні виявлено 337 410​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 7 014 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 039 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 379 315 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 337 410
Одужали 139 755​
Померли 6 289​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (33 695) та у Харківській області (32 112). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 9 081

Волинська область

 12 009

Дніпропетровська область

 12 685

Донецька область

 8 410

Житомирська область

 11 748

Закарпатська область

 12 801

Запорізька область

 7 792

Івано-Франківська область

 17 984

Кіровоградська область

 1 955

Київ

 33 695

Київська область

 14 247

Львівська область

 26 868

Луганська область

 3 083

Миколаївська область

 6 790

Одеська область

 21 491

Полтавська область

 7 694

Рівненська область

 17 257

Сумська область

 10 112

Тернопільська область

 18 849

Харківська область

 32 112

Херсонська область

 3 061

Хмельницька область

 12 863

Чернівецька область

 19 116

Черкаська область

 7 921

Чернігівська область

 7 786

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-10-2020:

Захворіли 42 075 568
Одужали 28 626 894
Померли 1 141 775

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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