Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 24 жовтня: в Україні виявлено 337 410​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 7 014 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 039 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 379 315 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 337 410 Одужали 139 755​ Померли 6 289​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (33 695) та у Харківській області (32 112). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 9 081 Волинська область 12 009 Дніпропетровська область 12 685 Донецька область 8 410 Житомирська область 11 748 Закарпатська область 12 801 Запорізька область 7 792 Івано-Франківська область 17 984 Кіровоградська область 1 955 Київ 33 695 Київська область 14 247 Львівська область 26 868 Луганська область 3 083 Миколаївська область 6 790 Одеська область 21 491 Полтавська область 7 694 Рівненська область 17 257 Сумська область 10 112 Тернопільська область 18 849 Харківська область 32 112 Херсонська область 3 061 Хмельницька область 12 863 Чернівецька область 19 116 Черкаська область 7 921 Чернігівська область 7 786

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-10-2020:

Захворіли 42 075 568 Одужали 28 626 894 Померли 1 141 775 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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