На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня
-
- 84
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 24 травня: в Україні виявлено 2 183 855 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 183 855
|Одужали
|1 957 561
|Померли
|49 436
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|39
|
Волинська область
|67
|
Дніпропетровська область
|190
|
Донецька область
|42
|
Житомирська область
|48
|
Закарпатська область
|7
|
Запорізька область
|54
|
Івано-Франківська область
|35
|
Кіровоградська область
|4
|
Київ
|125
|
Київська область
|75
|
Львівська область
|41
|
Луганська область
|13
|
Миколаївська область
|151
|
Одеська область
|29
|
Полтавська область
|7
|
Рівненська область
|46
|
Сумська область
|33
|
Тернопільська область
|55
|
Харківська область
|101
|
Херсонська область
|26
|
Хмельницька область
|16
|
Чернівецька область
|35
|
Черкаська область
|69
|
Чернігівська область
|26
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-05-2021:
|Захворіли
|167 121 161
|Одужали
|
147 995 700
|Померли
|
3 468 924
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
12:42Як підводний човен спливає крізь арктичний лід: видовищне відео з різних ракурсів
-
12:15Місячний календар стрижок на червень 2021: дні, коли стригти волосся
-
11:49Кохана Кріштіану Роналду розбурхала шанувальників свіжим пікантним фото у купальнику
-
11:21Подивіться, як не треба розвантажувати розкішні авто: епічне відео
-
10:48Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом ідеального маринаду для шашлику
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:19Гроші, кар'єра та кохання: у трьох знаків Зодіаку кінець весни буде вельми успішним
-
09:45Джастін Бібер кардинально змінив імідж: фото співака у новому образі
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня
-
08:50Рейнджер випадково натрапив на череп мастодонта в горах Каліфорнії
-
08:24Учені розповіли, як швидко ви втратите форму, якщо перестанете займатися
-
07:51У Лас-Вегасі відкрили пункт вакцинації від Covid-19 у стрип-клубі
-
07:19Погода в Україні 24 травня: прогноз на понеділок
- 23 травня
-
21:51"Шикарний вид ззаду": Леся Нікітюк спокусила мережу знімком з пікантного ракурсу
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:2224 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Дівчина тижня: копія Ріанни Прісцілла Беатріс – потенційна володарка найкрасивіших сідниць
-
20:22Підліток посварився з батьками і почав рити яму в саду, яка перетворилася у справжнє лігво
-
19:51Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
19:21Лист Ейнштейна з формулою E = mc² пустили з молотка за шалену суму
-
18:50Go_A – SHUM: виступ українців на Євробаченні 2021 потрапив на 1 місце у трендах YouTube
-
18:23Гороскоп на 24 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:49Пляшка з водою, готівка та присоска: 10 речей, які ми звикли залишати в машині, а не можна
-
17:21У ВООЗ пояснили, чому не можна працювати понаднормово
-
16:48Переможець Євробачення 2021 порвав штани на сцені: курйозне відео з солістом Måneskin
-
12:15Місячний календар стрижок на червень 2021: дні, коли стригти волосся
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня
-
07:19Погода в Україні 24 травня: прогноз на понеділок
- 23 травня
-
20:50Дівчина тижня: копія Ріанни Прісцілла Беатріс – потенційна володарка найкрасивіших сідниць
-
17:49Пляшка з водою, готівка та присоска: 10 речей, які ми звикли залишати в машині, а не можна
-
15:51Єдиний номер, від якого біжать мурашки: реакція мережі на виступ Go_A у фіналі Євробачення
-
12:22Переможців Євробачення 2021 запідозрили у вживанні наркотиків (відео)
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня
-
08:18Проєкти футуристичних Jeep, які вигадали дизайнери-школярі
-
01:48Переможець Євробачення 2021: стало відомо, хто переміг у фіналі
- 22 травня
-
21:27Євробачення 2021 – ФІНАЛ: дивитись онлайн трансляцію конкурсу
-
19:48Букмекери назвали фаворитів фіналу Євробачення 2021: яке місце посідає GO_A
-
16:48Як проголосувати за GO_A у фіналі Євробачення 2021 за кордоном: інструкція
-
15:15Відео дня: президент Франції під українське "Будьмо!" відсвяткував послаблення карантину
-
12:18Моделі 90-х: як змінилася британська секс-бомба Наомі Кемпбелл (18+)
-
09:42Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 травня
-
08:13Як сформувати здорові харчові звички: 7 простих і дієвих порад
-
00:10Анна Богдан – переможниця Холостяк 11: біографія і найкращі фото
- 21 травня
-
19:505 фраз, які можуть зруйнувати навіть найміцнішу дружбу
-
17:12ТОП 10 смартфонів, які найкраще продавалися на початку 2021 року
-
14:12Парковка на 1-ій передачі та спуск на гальмах: 5 шкідливих звичок, які є у кожного водія
-
11:15ТЕСТ на Міжнародний день чаю: перевір, що ти знаєш про чай
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
- 20 травня
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал