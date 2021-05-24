Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 24 травня: в Україні виявлено 2 183 855​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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1 334 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 24 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 097 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 022 457​ результатів тестування на COVID-19. ​​ За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 24 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 183 855 Одужали 1 957 561 Померли 49 436

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 39 Волинська область 67 Дніпропетровська область 190 Донецька область 42 Житомирська область 48 Закарпатська область 7 Запорізька область 54 Івано-Франківська область 35 Кіровоградська область 4 Київ 125 Київська область 75 Львівська область 41 Луганська область 13 Миколаївська область 151 Одеська область 29 Полтавська область 7 Рівненська область 46 Сумська область 33 Тернопільська область 55 Харківська область 101 Херсонська область 26 Хмельницька область 16 Чернівецька область 35 Черкаська область 69 Чернігівська область 26

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-05-2021:

Захворіли 167 121 161 Одужали 147 995 700 Померли 3 468 924 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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