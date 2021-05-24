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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 24 травня: в Україні виявлено 2 183 855​​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​1 334 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 24 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 16 097 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 022 457​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 183 855
Одужали 1 957 561
Померли 49 436

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (190), Миколаївській (151), м. Київ (125), Харківській (101) та Київській (75) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 39

Волинська область

 67

Дніпропетровська область

 190

Донецька область

 42

Житомирська область

 48

Закарпатська область

 7

Запорізька область

 54

Івано-Франківська область

 35

Кіровоградська область

 4

Київ

 125

Київська область

 75

Львівська область

 41

Луганська область

 13

Миколаївська область

 151

Одеська область

 29

Полтавська область

 7

Рівненська область

 46

Сумська область

 33

Тернопільська область

 55

Харківська область

 101

Херсонська область

 26

Хмельницька область

 16

Чернівецька область

 35

Черкаська область

 69

Чернігівська область

 26

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-05-2021:

Захворіли 167 121 161
Одужали

147 995 700
Померли

3 468 924

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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