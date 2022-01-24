Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня

  • 126
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 24 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​12 915 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 12 915 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 50 680​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 523 330 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 870 370

Одужали

 3 585 338

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 155 836

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 454 345

Вакцинувались бустерною дозою

 203 445

Померли

99 282

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

524

Волинська область

251

Дніпропетровська область

349

Донецька область

84

Житомирська область

798

Закарпатська область

304

Запорізька область

63

Івано-Франківська область

1 765

Кіровоградська область

90

Київ

464

Київська область

256

Львівська область

2 036

Луганська область

19

Миколаївська область

209

Одеська область

670

Полтавська область

164

Рівненська область

394

Сумська область

856

Тернопільська область

661

Харківська область

1 019

Херсонська область

142

Хмельницька область

536

Черкаська область

157

Чернівецька область

837

Чернігівська область

267

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-01-2022:

Захворіли 350 013 118
Одужали

278 538 710
Померли 5 610 417

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня - фото 469677

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома

пропозиції партнерів
Новини