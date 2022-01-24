Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 24 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​12 915 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 915 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 50 680​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 523 330 тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 870 370 Одужали 3 585 338 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 155 836 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 454 345 Вакцинувались бустерною дозою 203 445 Померли 99 282

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 524 Волинська область 251 Дніпропетровська область 349 Донецька область 84 Житомирська область 798 Закарпатська область 304 Запорізька область 63 Івано-Франківська область 1 765 Кіровоградська область 90 Київ 464 Київська область 256 Львівська область 2 036 Луганська область 19 Миколаївська область 209 Одеська область 670 Полтавська область 164 Рівненська область 394 Сумська область 856 Тернопільська область 661 Харківська область 1 019 Херсонська область 142 Хмельницька область 536 Черкаська область 157 Чернівецька область 837 Чернігівська область 267

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-01-2022:

Захворіли 350 013 118 Одужали 278 538 710 Померли 5 610 417

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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