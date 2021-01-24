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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 24 січня: в Україні виявлено 1 191 812 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​3 915​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 23 081 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 098 095 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 191 812
Одужали 947 514
Померли 21 861

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 122

Волинська область

 73

Дніпропетровська область

 236

Донецька область

 110

Житомирська область

 164

Закарпатська область

 188

Запорізька область

 198

Івано-Франківська область

 292

Кіровоградська область

 43

Київ

 240

Київська область

 242

Львівська область

 320

Луганська область

 79

Миколаївська область

 199

Одеська область

 89

Полтавська область

 141

Рівненська область

 96

Сумська область

 118

Тернопільська область

 119

Харківська область

 118

Херсонська область

 104

Хмельницька область

 1203

Чернівецька область

 186

Черкаська область

 78

Чернігівська область

 157

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-01-2021:

Захворіли

99 333 881
Одужали

71 390 246
Померли

2 130 527

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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