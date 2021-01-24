Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 24 січня: в Україні виявлено 1 191 812 випадки коронавірусу.

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3 915​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 23 081 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 098 095 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 24 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 191 812 Одужали 947 514 Померли 21 861

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (320), Івано-Франківській (292), Київській (242), м. Київ (240) та Дніпропетровській (236) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 122 Волинська область 73 Дніпропетровська область 236 Донецька область 110 Житомирська область 164 Закарпатська область 188 Запорізька область 198 Івано-Франківська область 292 Кіровоградська область 43 Київ 240 Київська область 242 Львівська область 320 Луганська область 79 Миколаївська область 199 Одеська область 89 Полтавська область 141 Рівненська область 96 Сумська область 118 Тернопільська область 119 Харківська область 118 Херсонська область 104 Хмельницька область 1203 Чернівецька область 186 Черкаська область 78 Чернігівська область 157

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-01-2021:

Захворіли 99 333 881 Одужали 71 390 246 Померли 2 130 527 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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