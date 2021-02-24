Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 24 лютого: в Україні виявлено 1 311 844​​ випадки коронавірусу.

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​​​​​​​​5 850 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 49 600 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 738 144​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 24 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 317 694 Одужали 1 155 422 Померли 25 461

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 601 Волинська область 140 Дніпропетровська область 227 Донецька область 126 Житомирська область 164 Закарпатська область 389 Запорізька область 156 Івано-Франківська область 600 Кіровоградська область 58 Київ 547 Київська область 275 Львівська область 287 Луганська область 51 Миколаївська область 204 Одеська область 215 Полтавська область 92 Рівненська область 145 Сумська область 136 Тернопільська область 174 Харківська область 361 Херсонська область 28 Хмельницька область 235 Чернівецька область 524 Черкаська область 74 Чернігівська область 41

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-02-2021:

Захворіли 112 660 768 Одужали 88 254 092 Померли 2 496 092 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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