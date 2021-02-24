Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого

  • 61
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 24 лютого: в Україні виявлено 1 311 844​​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​5 850 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 49 600 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 738 144результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 317 694
Одужали 1 155 422
Померли 25 461

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Вінницькій (601), Івано-Франківській (600), м. Київ (547), Чернівецькій (524) та Закарпатській (389) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 601

Волинська область

 140

Дніпропетровська область

 227

Донецька область

 126

Житомирська область

 164

Закарпатська область

 389

Запорізька область

 156

Івано-Франківська область

 600

Кіровоградська область

 58

Київ

 547

Київська область

 275

Львівська область

 287

Луганська область

 51

Миколаївська область

 204

Одеська область

 215

Полтавська область

 92

Рівненська область

 145

Сумська область

 136

Тернопільська область

 174

Харківська область

 361

Херсонська область

 28

Хмельницька область

 235

Чернівецька область

 524

Черкаська область

 74

Чернігівська область

 41

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-02-2021:

Захворіли

112 660 768
Одужали

88 254 092
Померли

2 496 092

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
  • 20 лютого, 15:14
  • 484
Гороскоп на цей тиждень 22 – 28 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 22 лютого, 11:50
  • 432
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2830307
Загрузка...
Новини