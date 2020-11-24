Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 24 листопада: в Україні виявлено 647 976 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 12 287​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 647 976 Одужали 299 358​ Померли 11 263

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (61 640) та у Харківській області (51 992). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 15 658 Волинська область 22 221 Дніпропетровська область 30 606 Донецька область 20 498 Житомирська область 27 157 Закарпатська область 21 903 Запорізька область 25 242 Івано-Франківська область 32 826 Кіровоградська область 4 455 Київ 61 640 Київська область 32 301 Львівська область 42 050 Луганська область 5 719 Миколаївська область 15 745 Одеська область 38 766 Полтавська область 19 143 Рівненська область 28 641 Сумська область 23 896 Тернопільська область 26 051 Харківська область 51 992 Херсонська область 8 869 Хмельницька область 26 624 Чернівецька область 31 710 Черкаська область 19 038 Чернігівська область 15 405

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-11-2020:

Захворіли 59 169 709 Одужали 37 893 049 Померли 1 396 242 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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