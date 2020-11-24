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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 24 листопада: в Україні виявлено 647 976 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 12 287​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 647 976
Одужали 299 358​
Померли 11 263

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (61 640) та у Харківській області (51 992). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 15 658

Волинська область

 22 221

Дніпропетровська область

 30 606

Донецька область

 20 498

Житомирська область

 27 157

Закарпатська область

 21 903

Запорізька область

 25 242

Івано-Франківська область

 32 826

Кіровоградська область

 4 455

Київ

 61 640

Київська область

 32 301

Львівська область

 42 050

Луганська область

 5 719

Миколаївська область

 15 745

Одеська область

 38 766

Полтавська область

 19 143

Рівненська область

 28 641

Сумська область

 23 896

Тернопільська область

 26 051

Харківська область

 51 992

Херсонська область

 8 869

Хмельницька область

 26 624

Чернівецька область

 31 710

Черкаська область

 19 038

Чернігівська область

 15 405

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-11-2020:

Захворіли

59 169 709
Одужали

37 893 049
Померли

1 396 242

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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