Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 24 липня: в Україні виявлено 62 823 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 972 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 24 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 113 589 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 62 823 Одужали 34 886 Померли 1 571

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 396) та у Львівській області (8 588). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 462 Волинська область 3 421 Дніпропетровська область 1 302 Донецька область 830 Житомирська область 1 670 Закарпатська область 4 706 Запорізька область 712 Івано-Франківська область 3 852 Кіровоградська область 689 Київ 7 396 Київська область 3 391 Львівська область 8 588 Луганська область 118 Миколаївська область 536 Одеська область 2 749 Полтавська область 378 Рівненська область 5 399 Сумська область 397 Тернопільська область 2 604 Харківська область 3 277 Херсонська область 218 Хмельницька область 1 021 Чернівецька область 5 485 Черкаська область 888 Чернігівська область 679

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-07-2020:

Захворіли 15 656 884 Одужали 9 544 766 Померли 636 576 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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