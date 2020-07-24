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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 24 липня: в Україні виявлено 62 823 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 972 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 24 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 334 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 113 589 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня - фото 417268

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 62 823
Одужали 34 886
Померли 1 571

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 396) та у Львівській області (8 588). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 462

Волинська область

 3 421

Дніпропетровська область

 1 302

Донецька область

 830

Житомирська область

 1 670

Закарпатська область

 4 706

Запорізька область

 712

Івано-Франківська область

 3 852

Кіровоградська область

 689

Київ

 7 396

Київська область

 3 391

Львівська область

 8 588

Луганська область

 118

Миколаївська область

 536

Одеська область

 2 749

Полтавська область

 378

Рівненська область

 5 399

Сумська область

 397

Тернопільська область

 2 604

Харківська область

 3 277

Херсонська область

 218

Хмельницька область

 1 021

Чернівецька область

 5 485

Черкаська область

 888

Чернігівська область

 679

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 24 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-07-2020:

Захворіли 15 656 884
Одужали 9 544 766
Померли 636 576

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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