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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 24 квітня: в Україні виявлений 2 017 341 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 711 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 95 740 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 214 479​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 017 341
Одужали 1 565 954​
Померли 42 092

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 259

Волинська область

 509

Дніпропетровська область

 1 268

Донецька область

 807

Житомирська область

 420

Закарпатська область

 87

Запорізька область

 839

Івано-Франківська область

 147

Кіровоградська область

 199

Київ

 815

Київська область

 976

Львівська область

 926

Луганська область

 244

Миколаївська область

 383

Одеська область

 841

Полтавська область

 621

Рівненська область

 538

Сумська область

 382

Тернопільська область

 372

Харківська область

 964

Херсонська область

 287

Хмельницька область

 640

Чернівецька область

 250

Черкаська область

 698

Чернігівська область

 387

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-04-2021:

Захворіли

146 266 719
Одужали

124 064 583
Померли

3 100 024

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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