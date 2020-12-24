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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 24 грудня: в Україні виявлено 1 001 132 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​11 490 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 66 358 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 001 132
Одужали 631 435
Померли 17 395

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (105 040) та у Одеській області (66 971 ). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 21 490

Волинська область

 31 917

Дніпропетровська область

 55 174

Донецька область

 33 738

Житомирська область

 37 468

Закарпатська область

 27 543

Запорізька область

 50 115

Івано-Франківська область

 42 482

Кіровоградська область

 8 090

Київ

 105 040

Київська область

 55 497

Львівська область

 58 372

Луганська область

 9 443

Миколаївська область

 28 351

Одеська область

 66 971

Полтавська область

 33 509

Рівненська область

 39 634

Сумська область

 38 923

Тернопільська область

 32 972

Харківська область

 66 788

Херсонська область

 16 408

Хмельницька область

 37 600

Чернівецька область

 38 914

Черкаська область

 36 418

Чернігівська область

 28 275

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-12-2020:

Захворіли

79 086 170
Одужали

55 674 767
Померли

1 738 168

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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