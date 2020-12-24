Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 24 грудня: в Україні виявлено 1 001 132 випадки коронавірусу.

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11 490 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 66 358 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 24 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 001 132 Одужали 631 435 Померли 17 395

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (105 040) та у Одеській області (66 971 ). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 21 490 Волинська область 31 917 Дніпропетровська область 55 174 Донецька область 33 738 Житомирська область 37 468 Закарпатська область 27 543 Запорізька область 50 115 Івано-Франківська область 42 482 Кіровоградська область 8 090 Київ 105 040 Київська область 55 497 Львівська область 58 372 Луганська область 9 443 Миколаївська область 28 351 Одеська область 66 971 Полтавська область 33 509 Рівненська область 39 634 Сумська область 38 923 Тернопільська область 32 972 Харківська область 66 788 Херсонська область 16 408 Хмельницька область 37 600 Чернівецька область 38 914 Черкаська область 36 418 Чернігівська область 28 275

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-12-2020:

Захворіли 79 086 170 Одужали 55 674 767 Померли 1 738 168 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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