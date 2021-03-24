Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 24 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 24 березня: в Україні виявлений 1 579 906 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​14 174 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 24 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 126 948 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 778 231​​ результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 24 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 579 906 Одужали 1 276 272 Померли 30 773

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 300), Одеській (1 177), Хмельницькій (994), Львівській (939) та Київській (813) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 616 Волинська область 275 Дніпропетровська область 785 Донецька область 635 Житомирська область 453 Закарпатська область 637 Запорізька область 603 Івано-Франківська область 351 Кіровоградська область 113 Київ 1 300 Київська область 813 Львівська область 939 Луганська область 152 Миколаївська область 380 Одеська область 1 177 Полтавська область 450 Рівненська область 540 Сумська область 494 Тернопільська область 522 Харківська область 809 Херсонська область 128 Хмельницька область 994 Чернівецька область 484 Черкаська область 426 Чернігівська область 98

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 24-03-2021:2

Захворіли 124 166 424 Одужали 70 412 078 Померли 2 732 852 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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