Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 23 травня: в Україні виявлено 2 182 521​ випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

2 533 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 34 506 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 013 773​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 23 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 182 521 Одужали 1 950 562 Померли 49 368

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 68 Волинська область 74 Дніпропетровська область 453 Донецька область 182 Житомирська область 75 Закарпатська область 21 Запорізька область 73 Івано-Франківська область 67 Кіровоградська область 26 Київ 74 Київська область 178 Львівська область 67 Луганська область 43 Миколаївська область 160 Одеська область 143 Полтавська область 35 Рівненська область 41 Сумська область 92 Тернопільська область 63 Харківська область 188 Херсонська область 148 Хмельницька область 46 Чернівецька область 39 Черкаська область 47 Чернігівська область 71

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-05-2021:

Захворіли 167 058 099 Одужали 147 995 700 Померли 3 468 924 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз