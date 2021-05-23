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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 23 травня: в Україні виявлено 2 182 521 випадок коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​2 533 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 34 506 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 10 013 773​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 182 521
Одужали 1 950 562
Померли 49 368

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (453), Харківській (188), Донецькій (182), Київській (178) та Миколаївській (160) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 68

Волинська область

 74

Дніпропетровська область

 453

Донецька область

 182

Житомирська область

 75

Закарпатська область

 21

Запорізька область

 73

Івано-Франківська область

 67

Кіровоградська область

 26

Київ

 74

Київська область

 178

Львівська область

 67

Луганська область

 43

Миколаївська область

 160

Одеська область

 143

Полтавська область

 35

Рівненська область

 41

Сумська область

 92

Тернопільська область

 63

Харківська область

 188

Херсонська область

 148

Хмельницька область

 46

Чернівецька область

 39

Черкаська область

 47

Чернігівська область

 71

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-05-2021:

Захворіли 167 058 099
Одужали

147 995 700
Померли

3 468 924

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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