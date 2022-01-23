Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 23 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​15 444 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 15 444 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 562​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 497 199​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 857 455 Одужали 3 582 908 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 155 836 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 454 345 Вакцинувались бустерною дозою 203 445 Померли 99 215

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 486 Волинська область 226 Дніпропетровська область 411 Донецька область 252 Житомирська область 844 Закарпатська область 310 Запорізька область 61 Івано-Франківська область 1 704 Кіровоградська область 118 Київ 599 Київська область 376 Львівська область 2 170 Луганська область 35 Миколаївська область 223 Одеська область 808 Полтавська область 121 Рівненська область 476 Сумська область 1 469 Тернопільська область 903 Харківська область 1 193 Херсонська область 211 Хмельницька область 958 Черкаська область 174 Чернівецька область 851 Чернігівська область 344

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-01-2022:

Захворіли 350 013 118 Одужали 278 538 710 Померли 5 610 417

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома