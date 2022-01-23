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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / De an Sun on Unsplash

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 23 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​15 444 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 15 444 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 562​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 497 199​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 857 455

Одужали

 3 582 908

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 155 836

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 454 345

Вакцинувались бустерною дозою

 203 445

Померли

99 215

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

486

Волинська область

226

Дніпропетровська область

411

Донецька область

252

Житомирська область

844

Закарпатська область

310

Запорізька область

61

Івано-Франківська область

1 704

Кіровоградська область

118

Київ

599

Київська область

376

Львівська область

2 170

Луганська область

35

Миколаївська область

223

Одеська область

808

Полтавська область

121

Рівненська область

476

Сумська область

1 469

Тернопільська область

903

Харківська область

1 193

Херсонська область

211

Хмельницька область

958

Черкаська область

174

Чернівецька область

851

Чернігівська область

344

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-01-2022:

Захворіли 350 013 118
Одужали

278 538 710
Померли 5 610 417

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня - фото 469677

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