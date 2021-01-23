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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 23 січня: в Україні виявлено 1 187 897 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​4 928​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 593 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 057 828 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 187 897
Одужали 942 107
Померли 21 778

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 178

Волинська область

 119

Дніпропетровська область

 342

Донецька область

 193

Житомирська область

 141

Закарпатська область

 160

Запорізька область

 339

Івано-Франківська область

 248

Кіровоградська область

 50

Київ

 536

Київська область

 258

Львівська область

 351

Луганська область

 42

Миколаївська область

 215

Одеська область

 222

Полтавська область

 199

Рівненська область

 207

Сумська область

 89

Тернопільська область

 133

Харківська область

 325

Херсонська область

 97

Хмельницька область

 105

Чернівецька область

 163

Черкаська область

 161

Чернігівська область

 55

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-01-2021:

Захворіли

98 756 263
Одужали

70 952 078
Померли

2 116 574

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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