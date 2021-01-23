Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня

Новини про коронавірус в Україні / pinterest

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 суботи, 23 січня: в Україні виявлено 1 187 897 випадків коронавірусу.

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4 928​​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 593 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 057 828 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 23 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 187 897 Одужали 942 107 Померли 21 778

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (536), Львівській (351), Дніпропетровській (342), Запорізькій (339) та Харківській (325) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 178 Волинська область 119 Дніпропетровська область 342 Донецька область 193 Житомирська область 141 Закарпатська область 160 Запорізька область 339 Івано-Франківська область 248 Кіровоградська область 50 Київ 536 Київська область 258 Львівська область 351 Луганська область 42 Миколаївська область 215 Одеська область 222 Полтавська область 199 Рівненська область 207 Сумська область 89 Тернопільська область 133 Харківська область 325 Херсонська область 97 Хмельницька область 105 Чернівецька область 163 Черкаська область 161 Чернігівська область 55

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-01-2021:

Захворіли 98 756 263 Одужали 70 952 078 Померли 2 116 574 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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