Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 23 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​25 062 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​25 062 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 113 396 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 477 406​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 783 835 Одужали 4 023 033 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 680 361 Вакцинувалися 2-ою дозою 15 121 999 Вакцинувались бустерною дозою 668 508 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 510 Померли 105 229

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 523 Волинська область 786 Дніпропетровська область 2 343 Донецька область 1 523 Житомирська область 870 Закарпатська область 385 Запорізька область 1 274 Івано-Франківська область 424 Кіровоградська область 414 Київ 3 699 Київська область 1 317 Львівська область 557 Луганська область 701 Миколаївська область 1 120 Одеська область 1 142 Полтавська область 1 686 Рівненська область 617 Сумська область 591 Тернопільська область 372 Харківська область 767 Херсонська область 792 Хмельницька область 1 173 Черкаська область 1 323 Чернівецька область 294 Чернігівська область 369

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-02-2022:

Захворіли 423 823 683 Одужали 349 878 604 Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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