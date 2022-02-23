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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 23 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​​​25 062 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​25 062 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 113 396 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 477 406​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 783 835

Одужали

 4 023 033

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 680 361

Вакцинувалися 2-ою дозою

15 121 999

Вакцинувались бустерною дозою

 668 508
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 510

Померли

105 229

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

523

Волинська область

786

Дніпропетровська область

2 343

Донецька область

1 523

Житомирська область

870

Закарпатська область

385

Запорізька область

1 274

Івано-Франківська область

424

Кіровоградська область

414

Київ

3 699

Київська область

1 317

Львівська область

557

Луганська область

701

Миколаївська область

1 120

Одеська область

1 142

Полтавська область

1 686

Рівненська область

617

Сумська область

591

Тернопільська область

372

Харківська область

767

Херсонська область

792

Хмельницька область

1 173

Черкаська область

1 323

Чернівецька область

294

Чернігівська область

369

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-02-2022:

Захворіли 423 823 683
Одужали

349 878 604
Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого - фото 469677

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