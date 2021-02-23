Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 23 лютого: в Україні виявлено 1 311 844​​ випадки коронавірусу.

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​​​​​​​​4 182 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 49 600 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 738 144​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 23 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 311 844​​​ Одужали 1 151 777 Померли 25 309

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 243 Волинська область 128 Дніпропетровська область 126 Донецька область 58 Житомирська область 67 Закарпатська область 224 Запорізька область 159 Івано-Франківська область 716 Кіровоградська область 19 Київ 454 Київська область 196 Львівська область 196 Луганська область 47 Миколаївська область 92 Одеська область 159 Полтавська область 113 Рівненська область 107 Сумська область 42 Тернопільська область 107 Харківська область 188 Херсонська область 8 Хмельницька область 118 Чернівецька область 468 Черкаська область 140 Чернігівська область 6

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-02-2021:

Захворіли 111 683 083 Одужали 86 826 726 Померли 2 473 127 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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