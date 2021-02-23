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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 23 лютого: в Україні виявлено 1 311 844​​ випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​4 182 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 49 600 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 738 144результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 311 844​​​
Одужали 1 151 777
Померли 25 309

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (716), Чернівецькій (468), м. Київ (454), Вінницькій (243) та Закарпатській (224) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 243

Волинська область

 128

Дніпропетровська область

 126

Донецька область

 58

Житомирська область

 67

Закарпатська область

 224

Запорізька область

 159

Івано-Франківська область

 716

Кіровоградська область

 19

Київ

 454

Київська область

 196

Львівська область

 196

Луганська область

 47

Миколаївська область

 92

Одеська область

 159

Полтавська область

 113

Рівненська область

 107

Сумська область

 42

Тернопільська область

 107

Харківська область

 188

Херсонська область

 8

Хмельницька область

 118

Чернівецька область

 468

Черкаська область

 140

Чернігівська область

 6

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-02-2021:

Захворіли

111 683 083
Одужали

86 826 726
Померли

2 473 127

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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