Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 23 листопада: в Україні виявлено 635 689 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 10 945​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 635 689 Одужали 291 060​ Померли 11 075​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (60 218) та у Харківській області (51 637). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 15 476 Волинська область 21 864 Дніпропетровська область 29 654 Донецька область 20 262 Житомирська область 26 430 Закарпатська область 21 538 Запорізька область 24 442 Івано-Франківська область 32 296 Кіровоградська область 4 358 Київ 60 218 Київська область 31 212 Львівська область 41 279 Луганська область 5 679 Миколаївська область 15 320 Одеська область 37 901 Полтавська область 18 557 Рівненська область 28 194 Сумська область 23 167 Тернопільська область 25 813 Харківська область 51 637 Херсонська область 8 704 Хмельницька область 26 430 Чернівецька область 31 369 Черкаська область 18 292 Чернігівська область 15 061

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-11-2020:

Захворіли 58 643 364 Одужали 37 478 373 Померли 1 387 857 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

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