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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 листопада. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 23 листопада: в Україні виявлено 635 689 випадків коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано 10 945​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 листопада до Центру громадського здоров'я надійшло 34 397 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 4 182 331 результат тестування на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада - фото 436150

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 635 689
Одужали 291 060​
Померли 11 075​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (60 218) та у Харківській області (51 637). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 15 476

Волинська область

 21 864

Дніпропетровська область

 29 654

Донецька область

 20 262

Житомирська область

 26 430

Закарпатська область

 21 538

Запорізька область

 24 442

Івано-Франківська область

 32 296

Кіровоградська область

 4 358

Київ

 60 218

Київська область

 31 212

Львівська область

 41 279

Луганська область

 5 679

Миколаївська область

 15 320

Одеська область

 37 901

Полтавська область

 18 557

Рівненська область

 28 194

Сумська область

 23 167

Тернопільська область

 25 813

Харківська область

 51 637

Херсонська область

 8 704

Хмельницька область

 26 430

Чернівецька область

 31 369

Черкаська область

 18 292

Чернігівська область

 15 061

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 листопада - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-11-2020:

Захворіли

58 643 364
Одужали

37 478 373
Померли

1 387 857

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Іспанії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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