Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 23 липня: в Україні виявлено 61 851 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 856 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 112 255 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 61 851 Одужали 34 000 Померли 1 551

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 278) та у Львівській області (8 462). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 416 Волинська область 3 401 Дніпропетровська область 1 275 Донецька область 818 Житомирська область 1 654 Закарпатська область 4 641 Запорізька область 700 Івано-Франківська область 3 765 Кіровоградська область 689 Київ 7 278 Київська область 3 391 Львівська область 8 462 Луганська область 116 Миколаївська область 530 Одеська область 2 691 Полтавська область 371 Рівненська область 5 303 Сумська область 393 Тернопільська область 2 548 Харківська область 3 203 Херсонська область 218 Хмельницька область 1 008 Чернівецька область 5 443 Черкаська область 870 Чернігівська область 667

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-07-2020:

Захворіли 15 379 943 Одужали 9 354 882 Померли 630 313 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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