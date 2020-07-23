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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 23 липня: в Україні виявлено 61 851 випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 856 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 141 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 112 255 таких повідомлень.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня - фото 417142

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 61 851
Одужали 34 000
Померли 1 551

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 278) та у Львівській області (8 462). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 416

Волинська область

 3 401

Дніпропетровська область

 1 275

Донецька область

 818

Житомирська область

 1 654

Закарпатська область

 4 641

Запорізька область

 700

Івано-Франківська область

 3 765

Кіровоградська область

 689

Київ

 7 278

Київська область

 3 391

Львівська область

 8 462

Луганська область

 116

Миколаївська область

 530

Одеська область

 2 691

Полтавська область

 371

Рівненська область

 5 303

Сумська область

 393

Тернопільська область

 2 548

Харківська область

 3 203

Херсонська область

 218

Хмельницька область

 1 008

Чернівецька область

 5 443

Черкаська область

 870

Чернігівська область

 667

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-07-2020:

Захворіли 15 379 943
Одужали 9 354 882
Померли 630 313

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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