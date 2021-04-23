Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 квітня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 23 квітня: в Україні виявлений 2 004 630 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 14 277 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 95 740 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 130 606 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 004 630 Одужали 1 552 267 Померли 41 700

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 296), м. Київ (1 269), Харківській (1 137), Львівській (926) та Київській (922) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 259 Волинська область 509 Дніпропетровська область 1 296 Донецька область 807 Житомирська область 420 Закарпатська область 87 Запорізька область 839 Івано-Франківська область 147 Кіровоградська область 199 Київ 1 269 Київська область 922 Львівська область 926 Луганська область 244 Миколаївська область 383 Одеська область 658 Полтавська область 621 Рівненська область 538 Сумська область 382 Тернопільська область 372 Харківська область 1 137 Херсонська область 287 Хмельницька область 640 Чернівецька область 250 Черкаська область 698 Чернігівська область 387

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-04-2021:

Захворіли 144 703 597 Одужали 122 660 280 Померли 3 072 273 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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