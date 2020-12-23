Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 23 грудня: в Україні виявлено 989 642​ випадки коронавірусу.

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10 136 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 445 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 23 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 989 642 Одужали 615 660 Померли 17 172

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (103 663) та у Одеській області (66 295). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 21 259 Волинська область 31 490 Дніпропетровська область 54 625 Донецька область 33 102 Житомирська область 36 975 Закарпатська область 27 391 Запорізька область 49 341 Івано-Франківська область 42 300 Кіровоградська область 7 949 Київ 103 663 Київська область 54 831 Львівська область 57 906 Луганська область 9 181 Миколаївська область 27 970 Одеська область 66 295 Полтавська область 32 945 Рівненська область 39 251 Сумська область 38 501 Тернопільська область 32 738 Харківська область 66 243 Херсонська область 16 162 Хмельницька область 37 142 Чернівецька область 38 721 Черкаська область 35 938 Чернігівська область 27 723

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-12-2020:

Захворіли 78 390 945 Одужали 55 154 878 Померли 1 724 496 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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