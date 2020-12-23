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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 23 грудня: в Україні виявлено 989 642​ випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​10 136 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 61 445 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 989 642
Одужали 615 660
Померли 17 172

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (103 663) та у Одеській області (66 295). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 21 259

Волинська область

 31 490

Дніпропетровська область

 54 625

Донецька область

 33 102

Житомирська область

 36 975

Закарпатська область

 27 391

Запорізька область

 49 341

Івано-Франківська область

 42 300

Кіровоградська область

 7 949

Київ

 103 663

Київська область

 54 831

Львівська область

 57 906

Луганська область

 9 181

Миколаївська область

 27 970

Одеська область

 66 295

Полтавська область

 32 945

Рівненська область

 39 251

Сумська область

 38 501

Тернопільська область

 32 738

Харківська область

 66 243

Херсонська область

 16 162

Хмельницька область

 37 142

Чернівецька область

 38 721

Черкаська область

 35 938

Чернігівська область

 27 723

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-12-2020:

Захворіли

78 390 945
Одужали

55 154 878
Померли

1 724 496

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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