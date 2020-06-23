Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 23 червня: в Україні виявлено 38 074 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 833 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 81 125 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 38 074 Одужали 16 956 Померли 1 035

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 368) та у Чернівецькій області (4 357). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 690 Волинська область 1 894 Дніпропетровська область 1 049 Донецька область 368 Житомирська область 1 295 Закарпатська область 2 291 Запорізька область 555 Івано-Франківська область 2 091 Кіровоградська область 631 Київ 4 429 Київська область 2 285 Львівська область 4 220 Луганська область 73 Миколаївська область 366 Одеська область 1 333 Полтавська область 296 Рівненська область 3 038 Сумська область 263 Тернопільська область 1 744 Харківська область 1 844 Херсонська область 188 Хмельницька область 622 Чернівецька область 4 419 Черкаська область 605 Чернігівська область 485

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-06-2020:

Захворіли 9 192 752 Одужали 4 939 736 Померли 474 455 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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