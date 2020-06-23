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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня

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Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 вівторка, 23 червня: в Україні виявлено 38 074 випадки коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня - фото 411618

За попередню добу було зафіксовано 833 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 23 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 278 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 81 125 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 38 074
Одужали 16 956
Померли 1 035

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 368) та у Чернівецькій області (4 357). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 690

Волинська область

 1 894

Дніпропетровська область

 1 049

Донецька область

 368

Житомирська область

 1 295

Закарпатська область

 2 291

Запорізька область

 555

Івано-Франківська область

 2 091

Кіровоградська область

 631

Київ

 4 429

Київська область

 2 285

Львівська область

 4 220

Луганська область

 73

Миколаївська область

 366

Одеська область

 1 333

Полтавська область

 296

Рівненська область

 3 038

Сумська область

 263

Тернопільська область

 1 744

Харківська область

 1 844

Херсонська область

 188

Хмельницька область

 622

Чернівецька область

 4 419

Черкаська область

 605

Чернігівська область

 485

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-06-2020:

Захворіли 9 192 752
Одужали 4 939 736
Померли 474 455

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 23 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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