Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 23 березня: в Україні виявлений 1 565 732​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​11 476 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 88 673 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 726 035​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 565 732 Одужали 1 268 886 Померли 30 431

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 122), м. Київ (1 050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 716 Волинська область 225 Дніпропетровська область 604 Донецька область 270 Житомирська область 186 Закарпатська область 428 Запорізька область 340 Івано-Франківська область 251 Кіровоградська область 57 Київ 1 050 Київська область 727 Львівська область 995 Луганська область 147 Миколаївська область 429 Одеська область 1 122 Полтавська область 697 Рівненська область 367 Сумська область 192 Тернопільська область 430 Харківська область 8473 Херсонська область 31 Хмельницька область 376 Чернівецька область 579 Черкаська область 277 Чернігівська область 28

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-03-2021:2

Захворіли 123 640 679 Одужали 70 100 162 Померли 2 721 735 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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