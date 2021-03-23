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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 23 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 23 березня: в Україні виявлений 1 565 732 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​11 476 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 23 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 88 673 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 726 035​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 565 732
Одужали 1 268 886
Померли 30 431

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1 122), м. Київ (1 050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 716

Волинська область

 225

Дніпропетровська область

 604

Донецька область

 270

Житомирська область

 186

Закарпатська область

 428

Запорізька область

 340

Івано-Франківська область

 251

Кіровоградська область

 57

Київ

 1 050

Київська область

 727

Львівська область

 995

Луганська область

 147

Миколаївська область

 429

Одеська область

 1 122

Полтавська область

 697

Рівненська область

 367

Сумська область

 192

Тернопільська область

 430

Харківська область

 8473

Херсонська область

 31

Хмельницька область

 376

Чернівецька область

 579

Черкаська область

 277

Чернігівська область

 28

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 23-03-2021:2

Захворіли

123 640 679
Одужали

70 100 162
Померли

2 721 735

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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