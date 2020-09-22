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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / freepik

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 22 вересня: в Україні виявлено 181 237 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 884 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 22 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 181 237
Одужали 79 901​
Померли 3 642​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (20 028) та у Львівській області (18 793). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 377

Волинська область

 7 031

Дніпропетровська область

 4 218

Донецька область

 2 505

Житомирська область

 5 121

Закарпатська область

 9 265

Запорізька область

 3 034

Івано-Франківська область

 12 675

Кіровоградська область

 1 005

Київ

 20 028

Київська область

 8 020

Львівська область

 18 793

Луганська область

 767

Миколаївська область

 2 572

Одеська область

 11 843

Полтавська область

 1 575

Рівненська область

 11 353

Сумська область

 3 184

Тернопільська область

 11 732

Харківська область

 15 505

Херсонська область

 837

Хмельницька область

 4 937

Чернівецька область

 13 304

Черкаська область

 3 145

Чернігівська область

 3 411

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-09-2020:

Захворіли 31 320 651
Одужали 22 587 068
Померли 964 754

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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