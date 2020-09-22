Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 вересня

Новини про коронавірус в Україні / freepik

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 22 вересня: в Україні виявлено 181 237 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 884 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 22 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 131 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 245 710 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 181 237 Одужали 79 901​ Померли 3 642​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (20 028) та у Львівській області (18 793). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 377 Волинська область 7 031 Дніпропетровська область 4 218 Донецька область 2 505 Житомирська область 5 121 Закарпатська область 9 265 Запорізька область 3 034 Івано-Франківська область 12 675 Кіровоградська область 1 005 Київ 20 028 Київська область 8 020 Львівська область 18 793 Луганська область 767 Миколаївська область 2 572 Одеська область 11 843 Полтавська область 1 575 Рівненська область 11 353 Сумська область 3 184 Тернопільська область 11 732 Харківська область 15 505 Херсонська область 837 Хмельницька область 4 937 Чернівецька область 13 304 Черкаська область 3 145 Чернігівська область 3 411

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-09-2020:

Захворіли 31 320 651 Одужали 22 587 068 Померли 964 754 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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