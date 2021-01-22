Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 22 січня: в Україні виявлено 1 182 969 випадків коронавірусу.

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5 348​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 593 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 057 828 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 22 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 182 969 Одужали 928 969 Померли 21 662

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 162 Волинська область 135 Дніпропетровська область 414 Донецька область 266 Житомирська область 152 Закарпатська область 142 Запорізька область 350 Івано-Франківська область 226 Кіровоградська область 28 Київ 507 Київська область 313 Львівська область 370 Луганська область 67 Миколаївська область 275 Одеська область 287 Полтавська область 192 Рівненська область 160 Сумська область 123 Тернопільська область 113 Харківська область 300 Херсонська область 81 Хмельницька область 134 Чернівецька область 217 Черкаська область 195 Чернігівська область 139

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-01-2021:

Захворіли 97 458 260 Одужали 69 867 134 Померли 2 088 595​ Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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