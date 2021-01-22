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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 22 січня: в Україні виявлено 1 182 969 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​5 348​​​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 43 593 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 057 828 результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 182 969
Одужали 928 969
Померли 21 662

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (507), Дніпропетровській (414), Львівській (370), Запорізькій (350) та Київській (313) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 162

Волинська область

 135

Дніпропетровська область

 414

Донецька область

 266

Житомирська область

 152

Закарпатська область

 142

Запорізька область

 350

Івано-Франківська область

 226

Кіровоградська область

 28

Київ

 507

Київська область

 313

Львівська область

 370

Луганська область

 67

Миколаївська область

 275

Одеська область

 287

Полтавська область

 192

Рівненська область

 160

Сумська область

 123

Тернопільська область

 113

Харківська область

 300

Херсонська область

 81

Хмельницька область

 134

Чернівецька область

 217

Черкаська область

 195

Чернігівська область

 139

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-01-2021:

Захворіли

97 458 260
Одужали

69 867 134
Померли

2 088 595​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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