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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 22 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​24 440 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 24 440 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 96 972 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 430 200​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 758 773

Одужали

 3 985 601

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 680 361

Вакцинувалися 2-ою дозою

15 121 999

Вакцинувались бустерною дозою

 668 508
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 510

Померли

104 932

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

490

Волинська область

835

Дніпропетровська область

2 159

Донецька область

1 366

Житомирська область

540

Закарпатська область

415

Запорізька область

1 393

Івано-Франківська область

164

Кіровоградська область

488

Київ

4 193

Київська область

1 149

Львівська область

821

Луганська область

518

Миколаївська область

1 255

Одеська область

1 664

Полтавська область

1 490

Рівненська область

659

Сумська область

562

Тернопільська область

438

Харківська область

588

Херсонська область

765

Хмельницька область

533

Черкаська область

1 105

Чернівецька область

276

Чернігівська область

574

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-02-2022:

Захворіли 423 823 683
Одужали

349 878 604
Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого - фото 469677

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