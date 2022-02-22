Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 22 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​24 440 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

І ще: Психолог розповів, як позбутися страху перед уколами

За попередню добу було зафіксовано 24 440 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 96 972 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 430 200​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 758 773 Одужали 3 985 601 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 680 361 Вакцинувалися 2-ою дозою 15 121 999 Вакцинувались бустерною дозою 668 508 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 510 Померли 104 932

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 490 Волинська область 835 Дніпропетровська область 2 159 Донецька область 1 366 Житомирська область 540 Закарпатська область 415 Запорізька область 1 393 Івано-Франківська область 164 Кіровоградська область 488 Київ 4 193 Київська область 1 149 Львівська область 821 Луганська область 518 Миколаївська область 1 255 Одеська область 1 664 Полтавська область 1 490 Рівненська область 659 Сумська область 562 Тернопільська область 438 Харківська область 588 Херсонська область 765 Хмельницька область 533 Черкаська область 1 105 Чернівецька область 276 Чернігівська область 574

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-02-2022:

Захворіли 423 823 683 Одужали 349 878 604 Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

До теми: Університет Джонса Хопкінса показав дію вакцин на прикладі фільму Сам удома