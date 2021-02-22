Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 22 лютого: в Україні виявлено 1 307 662​ випадки коронавірусу.

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​​​​​​​​3 206 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 20 183 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 714 484​ результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 22 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 307 662​ Одужали 1 147 426 Померли 25 156

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 328 Волинська область 75 Дніпропетровська область 126 Донецька область 12 Житомирська область 285 Закарпатська область 233 Запорізька область 50 Івано-Франківська область 515 Кіровоградська область 5 Київ 169 Київська область 166 Львівська область 279 Луганська область 12 Миколаївська область 123 Одеська область 124 Полтавська область 75 Рівненська область 36 Сумська область 60 Тернопільська область 129 Харківська область 50 Херсонська область 24 Хмельницька область 6 Чернівецька область 259 Черкаська область 38 Чернігівська область 27

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-02-2021:

Захворіли 111 658 765 Одужали 86 826 726 Померли 2 472 455 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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