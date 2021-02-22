Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого

  • 0
Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 22 лютого: в Україні виявлено 1 307 662​ випадки коронавірусу.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​3 206 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 20 183 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 714 484​ результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 307 662
Одужали 1 147 426
Померли 25 156

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (515), Вінницькій (328), Житомирській (285), Львівській (279) та Чернівецькій (259) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 328

Волинська область

 75

Дніпропетровська область

 126

Донецька область

 12

Житомирська область

 285

Закарпатська область

 233

Запорізька область

 50

Івано-Франківська область

 515

Кіровоградська область

 5

Київ

 169

Київська область

 166

Львівська область

 279

Луганська область

 12

Миколаївська область

 123

Одеська область

 124

Полтавська область

 75

Рівненська область

 36

Сумська область

 60

Тернопільська область

 129

Харківська область

 50

Херсонська область

 24

Хмельницька область

 6

Чернівецька область

 259

Черкаська область

 38

Чернігівська область

 27

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-02-2021:

Захворіли

111 658 765
Одужали

86 826 726
Померли

2 472 455

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Потужний двигун, шипована гума та безпечна швидкість: ТОП 7 міфів про зимову їзду
  • 16 лютого, 11:51
  • 1027
Говори красиво: колоритні українські вигуки на всі випадки життя
  • 12 лютого, 13:45
  • 841
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2826496
Загрузка...
Новини