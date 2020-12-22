Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 22 грудня: в Україні виявлено 979 506​ випадки коронавірусу.

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8 513 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 26 839 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 22 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 979 506 Одужали 600 288 Померли 16 897

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (102 282) та у Харківській області (65 652). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 21 145 Волинська область 31 138 Дніпропетровська область 54 147 Донецька область 32 760 Житомирська область 36 810 Закарпатська область 27 303 Запорізька область 48 454 Івано-Франківська область 42 090 Кіровоградська область 7 861 Київ 102 282 Київська область 54 022 Львівська область 57 401 Луганська область 8 994 Миколаївська область 27 479 Одеська область 65 503 Полтавська область 32 506 Рівненська область 38 920 Сумська область 38 321 Тернопільська область 32 579 Харківська область 65 652 Херсонська область 15 973 Хмельницька область 36 840 Чернівецька область 38 555 Черкаська область 35 413 Чернігівська область 27 358

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-12-2020:

Захворіли 77 740 380 Одужали 54 619 686 Померли 1 709 474 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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