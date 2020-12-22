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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні / gettyimages

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 22 грудня: в Україні виявлено 979 506​ випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​8 513 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 22 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 26 839 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 307 601 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 979 506
Одужали 600 288
Померли 16 897

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (102 282) та у Харківській області (65 652). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 21 145

Волинська область

 31 138

Дніпропетровська область

 54 147

Донецька область

 32 760

Житомирська область

 36 810

Закарпатська область

 27 303

Запорізька область

 48 454

Івано-Франківська область

 42 090

Кіровоградська область

 7 861

Київ

 102 282

Київська область

 54 022

Львівська область

 57 401

Луганська область

 8 994

Миколаївська область

 27 479

Одеська область

 65 503

Полтавська область

 32 506

Рівненська область

 38 920

Сумська область

 38 321

Тернопільська область

 32 579

Харківська область

 65 652

Херсонська область

 15 973

Хмельницька область

 36 840

Чернівецька область

 38 555

Черкаська область

 35 413

Чернігівська область

 27 358

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-12-2020:

Захворіли

77 740 380
Одужали

54 619 686
Померли

1 709 474

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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