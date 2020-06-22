Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня

Новини про коронавірус в Україні / 5.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 22 червня: в Україні виявлено 37 241 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 681 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 22 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 79 847 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 37 241 Одужали 16 642 Померли 1 012

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 368) та у Чернівецькій області (4 357). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 1 660 Волинська область 1 852 Дніпропетровська область 1 042 Донецька область 362 Житомирська область 1 270 Закарпатська область 2 188 Запорізька область 555 Івано-Франківська область 2 056 Кіровоградська область 627 Київ 4 368 Київська область 2 236 Львівська область 3 980 Луганська область 72 Миколаївська область 366 Одеська область 1 304 Полтавська область 293 Рівненська область 2 963 Сумська область 258 Тернопільська область 1 728 Харківська область 1 811 Херсонська область 188 Хмельницька область 622 Чернівецька область 4 357 Черкаська область 603 Чернігівська область 480

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-06-2020:

Захворіли 8 953 478 Одужали 4 737 658 Померли 468 345 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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