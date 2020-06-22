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Коронавірус Карантин

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / 5.ua

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 червня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 9:00 понеділка, 22 червня: в Україні виявлено 37 241 випадок коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня - фото 411428

За попередню добу було зафіксовано 681 новий випадок COVID-19. Станом на ранок 22 червня до Центру громадського здоров'я надійшло 772 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 79 847 такі повідомлення.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 37 241
Одужали 16 642
Померли 1 012

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (4 368) та у Чернівецькій області (4 357). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 1 660

Волинська область

 1 852

Дніпропетровська область

 1 042

Донецька область

 362

Житомирська область

 1 270

Закарпатська область

 2 188

Запорізька область

 555

Івано-Франківська область

 2 056

Кіровоградська область

 627

Київ

 4 368

Київська область

 2 236

Львівська область

 3 980

Луганська область

 72

Миколаївська область

 366

Одеська область

 1 304

Полтавська область

 293

Рівненська область

 2 963

Сумська область

 258

Тернопільська область

 1 728

Харківська область

 1 811

Херсонська область

 188

Хмельницька область

 622

Чернівецька область

 4 357

Черкаська область

 603

Чернігівська область

 480

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-06-2020:

Захворіли 8 953 478
Одужали 4 737 658
Померли 468 345

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 22 червня - фото 409630

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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