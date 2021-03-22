Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 22 березня: в Україні виявлений 1 554 256​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​7 893 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 22 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 34 129 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 681 388​​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 22 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 554 256​ Одужали 1 260 842 Померли 30 098

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 513 Волинська область 186 Дніпропетровська область 455 Донецька область 210 Житомирська область 580 Закарпатська область 289 Запорізька область 189 Івано-Франківська область 241 Кіровоградська область 4 Київ 349 Київська область 557 Львівська область 937 Луганська область 17 Миколаївська область 301 Одеська область 745 Полтавська область 130 Рівненська область 125 Сумська область 289 Тернопільська область 276 Харківська область 456 Херсонська область 86 Хмельницька область 198 Чернівецька область 384 Черкаська область 247 Чернігівська область 129

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-03-2021:2

Захворіли 123 438 895 Одужали 99 428 723 Померли 2 722 136 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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