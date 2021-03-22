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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня

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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня - фото 1

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 22 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 22 березня: в Україні виявлений 1 554 256​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​7 893 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 22 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 34 129 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 681 388​​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 554 256​
Одужали 1 260 842
Померли 30 098

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 513

Волинська область

 186

Дніпропетровська область

 455

Донецька область

 210

Житомирська область

 580

Закарпатська область

 289

Запорізька область

 189

Івано-Франківська область

 241

Кіровоградська область

 4

Київ

 349

Київська область

 557

Львівська область

 937

Луганська область

 17

Миколаївська область

 301

Одеська область

 745

Полтавська область

 130

Рівненська область

 125

Сумська область

 289

Тернопільська область

 276

Харківська область

 456

Херсонська область

 86

Хмельницька область

 198

Чернівецька область

 384

Черкаська область

 247

Чернігівська область

 129

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 22-03-2021:2

Захворіли

123 438 895
Одужали

99 428 723
Померли

2 722 136

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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