Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня

Новини про коронавірус в Україні / today

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 вересня: в Україні виявлено 178 353 випадки коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 2 675 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 641 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 242 579 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 178 353 Одужали 78 184​ Померли 3 583​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (19 758) та у Львівській області (18 518). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 322 Волинська область 6 936 Дніпропетровська область 4 118 Донецька область 2 480 Житомирська область 5 059 Закарпатська область 9 189 Запорізька область 2 934 Івано-Франківська область 12 538 Кіровоградська область 993 Київ 19 758 Київська область 7 880 Львівська область 18 518 Луганська область 759 Миколаївська область 2 551 Одеська область 11 422 Полтавська область 1 499 Рівненська область 11 610 Сумська область 3 117 Тернопільська область 11 439 Харківська область 15 133 Херсонська область 818 Хмельницька область 4 823 Чернівецька область 13 165 Черкаська область 3 096 Чернігівська область 3 341

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-09-2020:

Захворіли 31 026 991 Одужали 22 587 068 Померли 961 420 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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