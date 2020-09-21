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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / today

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 вересня: в Україні виявлено 178 353 випадки коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 675 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 2 641 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 242 579 повідомлень про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 178 353
Одужали 78 184​
Померли 3 583​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (19 758) та у Львівській області (18 518). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 322

Волинська область

 6 936

Дніпропетровська область

 4 118

Донецька область

 2 480

Житомирська область

 5 059

Закарпатська область

 9 189

Запорізька область

 2 934

Івано-Франківська область

 12 538

Кіровоградська область

 993

Київ

 19 758

Київська область

 7 880

Львівська область

 18 518

Луганська область

 759

Миколаївська область

 2 551

Одеська область

 11 422

Полтавська область

 1 499

Рівненська область

 11 610

Сумська область

 3 117

Тернопільська область

 11 439

Харківська область

 15 133

Херсонська область

 818

Хмельницька область

 4 823

Чернівецька область

 13 165

Черкаська область

 3 096

Чернігівська область

 3 341

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-09-2020:

Захворіли 31 026 991
Одужали 22 587 068
Померли 961 420

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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