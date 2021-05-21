Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 21 травня: в Україні виявлено 2 175 382​ випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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4 984 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 62 577 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 970 045 результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 21 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 175 382 Одужали 1 929 039 Померли 49 101

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 134 Волинська область 170 Дніпропетровська область 405 Донецька область 408 Житомирська область 117 Закарпатська область 47 Запорізька область 354 Івано-Франківська область 85 Кіровоградська область 66 Київ 453 Київська область 348 Львівська область 269 Луганська область 56 Миколаївська область 214 Одеська область 201 Полтавська область 183 Рівненська область 236 Сумська область 191 Тернопільська область 122 Харківська область 299 Херсонська область 154 Хмельницька область 121 Чернівецька область 77 Черкаська область 139 Чернігівська область 135

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-05-2021:

Захворіли 165 575 058 Одужали 144 624 673 Померли 3 432 001 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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