На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
- 39
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 21 травня: в Україні виявлено 2 175 382 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 175 382
|Одужали
|1 929 039
|Померли
|49 101
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (453), Донецькій (408), Дніпропетровській (405), Запорізькій (354), та Київській (348) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|134
|
Волинська область
|170
|
Дніпропетровська область
|405
|
Донецька область
|408
|
Житомирська область
|117
|
Закарпатська область
|47
|
Запорізька область
|354
|
Івано-Франківська область
|85
|
Кіровоградська область
|66
|
Київ
|453
|
Київська область
|348
|
Львівська область
|269
|
Луганська область
|56
|
Миколаївська область
|214
|
Одеська область
|201
|
Полтавська область
|183
|
Рівненська область
|236
|
Сумська область
|191
|
Тернопільська область
|122
|
Харківська область
|299
|
Херсонська область
|154
|
Хмельницька область
|121
|
Чернівецька область
|77
|
Черкаська область
|139
|
Чернігівська область
|135
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-05-2021:
|Захворіли
|165 575 058
|Одужали
|
144 624 673
|Померли
|
3 432 001
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
10:19Знайдіть собаку, який вкрав сосиску: захоплива головоломка для найуважніших
-
09:47У Єгипті почали брати плату з туристів за в'їзні візи
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
08:50Науковці зафіксували новий рекорд швидкості польоту птахів
-
08:24Учені розповіли, як швидко ви втратите форму, якщо перестанете займатися
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
-
07:20Електричний Smart: опубліковані нові зображення авто
-
00:15Результати другого півфіналу Євробачення 2021: які країни пройшли далі
- 20 травня
-
22:05Юля "Зайка" Бельченко з Холостяка 11: що треба знати про скандальну фіналістку шоу
-
21:54Гіперкар Bugatti влаштував гонку з винищувачем: круте відео
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
21:1521 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:48Анджеліна Джолі знялася з роєм бджіл для National Geographic
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:19В Англії фермерам заплатять по 100 тисяч фунтів, щоб вони пішли на пенсію
-
19:54Один з трьох підлітків миє руки правильно: цікаве дослідження
-
19:32Дантесу не показуйте! Надю Дорофєєву розкритикували за фото в білизні зі скорпіоном
-
19:12Безпілотна вантажівка змогла проїхати 1450 кілометрів на 10 годин швидше, ніж людина
-
18:47Спокуслива модель Сара Сампайо поділилася гарячими фото з відпочинку
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
18:15Гороскоп на 21 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Перший кадр з нового фільму про життя Меган Маркл і принца Гаррі
-
17:42Pornhub представив колекцію вінтажного порно, розмальованого нейромережею
-
17:25Привіт з 1964-го: Ліверпуль представив нову домашню форму
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 травня
-
07:49Представники цих трьох знаків Зодіаку надзвичайно злопам'ятні
- 20 травня
-
21:35ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 2 півфінал
-
18:33Нутриціологиня розповіла, як приготувати корисну для здоров'я піцу: рецепт
-
14:45Від Еліни Світоліної до Брітні Спірс: яскраві фото зірок у вишиванках
-
12:10День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 18 травня
-
21:30ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
18:47В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)