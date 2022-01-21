Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 21 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​20 156 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 20 156 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 562​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 389 831 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 3 819 538 Одужали 3 576 268 Вакцинувалися 1-ою дозою 14 993 075 Вакцинувалися 2-ою дозою 14 270 520 Померли 98 993

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 969 Волинська область 400 Дніпропетровська область 826 Донецька область 631 Житомирська область 589 Закарпатська область 498 Запорізька область 366 Івано-Франківська область 2 427 Кіровоградська область 98 Київ 1 552 Київська область 672 Львівська область 1 989 Луганська область 251 Миколаївська область 304 Одеська область 1 036 Полтавська область 677 Рівненська область 702 Сумська область 1 158 Тернопільська область 1 053 Харківська область 971 Херсонська область 308 Хмельницька область 1 034 Черкаська область 379 Чернівецька область 756 Чернігівська область 510

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-01-2022:

Захворіли 326 885 054 Одужали 266 491 056 Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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