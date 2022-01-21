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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pexels

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 січня 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 п'ятниці, 21 січня: в Україні за останню добу виявлено ​​20 156 нових випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 20 156 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 562​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 17 389 831 тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

3 819 538

Одужали

 3 576 268

Вакцинувалися 1-ою дозою

14 993 075

Вакцинувалися 2-ою дозою

14 270 520

Померли

98 993

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

969

Волинська область

400

Дніпропетровська область

826

Донецька область

631

Житомирська область

589

Закарпатська область

498

Запорізька область

366

Івано-Франківська область

2 427

Кіровоградська область

98

Київ

1 552

Київська область

672

Львівська область

1 989

Луганська область

251

Миколаївська область

304

Одеська область

1 036

Полтавська область

677

Рівненська область

702

Сумська область

1 158

Тернопільська область

1 053

Харківська область

971

Херсонська область

308

Хмельницька область

1 034

Черкаська область

379

Чернівецька область

756

Чернігівська область

510

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-01-2022:

Захворіли 326 885 054
Одужали

266 491 056
Померли 5 553 976

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня - фото 469677

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