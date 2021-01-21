Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 21 січня: в Україні виявлено 1 177 621 випадок коронавірусу.

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5 583​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 41 597 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 034 418​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ ​​ Станом на ранок 21 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 177 621 Одужали 914 730 Померли 21 499

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 186 Волинська область 154 Дніпропетровська область 295 Донецька область 280 Житомирська область 184 Закарпатська область 127 Запорізька область 358 Івано-Франківська область 177 Кіровоградська область 41 Київ 595​ Київська область 235 Львівська область 337 Луганська область 124 Миколаївська область 170 Одеська область 223 Полтавська область 244 Рівненська область 251 Сумська область 261 Тернопільська область 150 Харківська область 302 Херсонська область 101 Хмельницька область 202 Чернівецька область 209 Черкаська область 162 Чернігівська область 215

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-01-2021:

Захворіли 97 317 132 Одужали 69 867 134 Померли 2 083 594 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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