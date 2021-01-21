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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 21 січня: в Україні виявлено 1 177 621 випадок коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​5 583​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 41 597 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 034 418​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 177 621
Одужали 914 730
Померли 21 499

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (595), Запорізькій (358), Львівській (337), Харківській (302) та Дніпропетровській (295) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 186

Волинська область

 154

Дніпропетровська область

 295

Донецька область

 280

Житомирська область

 184

Закарпатська область

 127

Запорізька область

 358

Івано-Франківська область

 177

Кіровоградська область

 41

Київ

 595​

Київська область

 235

Львівська область

 337

Луганська область

 124

Миколаївська область

 170

Одеська область

 223

Полтавська область

 244

Рівненська область

 251

Сумська область

 261

Тернопільська область

 150

Харківська область

 302

Херсонська область

 101

Хмельницька область

 202

Чернівецька область

 209

Черкаська область

 162

Чернігівська область

 215

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-01-2021:

Захворіли

97 317 132
Одужали

69 867 134
Померли

2 083 594

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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