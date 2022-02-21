Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​13 562 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 13 562 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 46 428 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 390 348​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 4 734 333 Одужали 3 952 363 Вакцинувалися 1-ою дозою 15 680 361 Вакцинувалися 2-ою дозою 15 121 999 Вакцинувались бустерною дозою 668 508 Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 510 Померли 104 645

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 140 Волинська область 443 Дніпропетровська область 1 353 Донецька область 593 Житомирська область 480 Закарпатська область 137 Запорізька область 564 Івано-Франківська область 126 Кіровоградська область 313 Київ 2 297 Київська область 484 Львівська область 290 Луганська область 188 Миколаївська область 1 099 Одеська область 1 011 Полтавська область 502 Рівненська область 251 Сумська область 251 Тернопільська область 156 Харківська область 911 Херсонська область 582 Хмельницька область 203 Черкаська область 633 Чернівецька область 184 Чернігівська область 368

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-02-2022:

Захворіли 423 823 683 Одужали 349 878 604 Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

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