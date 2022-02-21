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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого
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У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 лютого: в Україні за останню добу виявлено 13 562 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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За попередню добу було зафіксовано 13 562 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 46 428 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 390 348 тестувань на COVID-19.
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|
Захворіли
|
4 734 333
|
Одужали
|3 952 363
|
Вакцинувалися 1-ою дозою
|
15 680 361
|
Вакцинувалися 2-ою дозою
|
15 121 999
|
Вакцинувались бустерною дозою
|668 508
|Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою
|26 510
|
Померли
|
104 645
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|
140
|
Волинська область
|
443
|
Дніпропетровська область
|
1 353
|
Донецька область
|
593
|
Житомирська область
|
480
|
Закарпатська область
|
137
|
Запорізька область
|
564
|
Івано-Франківська область
|
126
|
Кіровоградська область
|
313
|
Київ
|
2 297
|
Київська область
|
484
|
Львівська область
|
290
|
Луганська область
|
188
|
Миколаївська область
|
1 099
|
Одеська область
|
1 011
|
Полтавська область
|
502
|
Рівненська область
|
251
|
Сумська область
|
251
|
Тернопільська область
|
156
|
Харківська область
|
911
|
Херсонська область
|
582
|
Хмельницька область
|
203
|
Черкаська область
|
633
|
Чернівецька область
|
184
|
Чернігівська область
|
368
Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-02-2022:
|Захворіли
|423 823 683
|Одужали
|
349 878 604
|Померли
|5 901 350
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
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