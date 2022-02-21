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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У МОЗ попередили про нові випадки зараження коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 лютого 2022. До вашої уваги свіжі новини про COVID-19, статистика хворих по регіонах, а також кількість вакцинованих на цей день.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 лютого: в Україні за останню добу виявлено ​​13 562 нові випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 13 562 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 46 428 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Усього з початку 2020 року отримано 19 390 348​​ тестувань на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли

4 734 333

Одужали

 3 952 363

Вакцинувалися 1-ою дозою

15 680 361

Вакцинувалися 2-ою дозою

15 121 999

Вакцинувались бустерною дозою

 668 508
Вакцинувались 3-ю (додатковою) дозою 26 510

Померли

104 645

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

140

Волинська область

443

Дніпропетровська область

1 353

Донецька область

593

Житомирська область

480

Закарпатська область

137

Запорізька область

564

Івано-Франківська область

126

Кіровоградська область

313

Київ

2 297

Київська область

484

Львівська область

290

Луганська область

188

Миколаївська область

1 099

Одеська область

1 011

Полтавська область

502

Рівненська область

251

Сумська область

251

Тернопільська область

156

Харківська область

911

Херсонська область

582

Хмельницька область

203

Черкаська область

633

Чернівецька область

184

Чернігівська область

368

Щоб захистись від COVID-19, вакцинуйтесь та виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-02-2022:

Захворіли 423 823 683
Одужали

349 878 604
Померли 5 901 350

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Франції, Великій Британії, Росії та Туреччині.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста! Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого - фото 469677

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