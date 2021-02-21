Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 21 лютого: в Україні виявлено 1 304 456 ​ випадків коронавірусу.

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​​​​​​​​4 489 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 27 188 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 700 971 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 21 лютого до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 304 456 Одужали 1 146 073 Померли 25 103

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 482 Волинська область 96 Дніпропетровська область 223 Донецька область 92 Житомирська область 365 Закарпатська область 281 Запорізька область 34 Івано-Франківська область 618 Кіровоградська область 15 Київ 200 Київська область 243 Львівська область 243 Луганська область 20 Миколаївська область 147 Одеська область 133 Полтавська область 49 Рівненська область 91 Сумська область 134 Тернопільська область 162 Харківська область 197 Херсонська область 42 Хмельницька область 171 Чернівецька область 320 Черкаська область 54 Чернігівська область 77

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-02-2021:

Захворіли 111 658 765 Одужали 86 826 726 Померли 2 472 455 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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