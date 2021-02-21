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Голос країни Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 лютого. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 21 лютого: в Україні виявлено 1 304 456 ​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​​​​​​​4 489 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 лютого до Центру громадського здоров'я надійшло 27 188 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 700 971 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 304 456
Одужали 1 146 073
Померли 25 103

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 482

Волинська область

 96

Дніпропетровська область

 223

Донецька область

 92

Житомирська область

 365

Закарпатська область

 281

Запорізька область

 34

Івано-Франківська область

 618

Кіровоградська область

 15

Київ

 200

Київська область

 243

Львівська область

 243

Луганська область

 20

Миколаївська область

 147

Одеська область

 133

Полтавська область

 49

Рівненська область

 91

Сумська область

 134

Тернопільська область

 162

Харківська область

 197

Херсонська область

 42

Хмельницька область

 171

Чернівецька область

 320

Черкаська область

 54

Чернігівська область

 77

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 лютого - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-02-2021:

Захворіли

111 658 765
Одужали

86 826 726
Померли

2 472 455

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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