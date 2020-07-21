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Коронавірус Карантин ЗНО

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / slovoidilo

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 21 липня: в Україні виявлено 60 166​​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні

За попередню добу було зафіксовано 673 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 21 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 109 954 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 60 166
Одужали 32 199
Померли 1 518

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 034) та у Львівській області (8 229). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 2 330

Волинська область

 3 318

Дніпропетровська область

 1 224

Донецька область

 797

Житомирська область

 1 609

Закарпатська область

 4 518

Запорізька область

 682

Івано-Франківська область

 3 611

Кіровоградська область

 686

Київ

 7 034

Київська область

 3 332

Львівська область

 8 229

Луганська область

 110

Миколаївська область

 524

Одеська область

 2 638

Полтавська область

 356

Рівненська область

 5 183

Сумська область

 371

Тернопільська область

 2 466

Харківська область

 3 082

Херсонська область

 216

Хмельницька область

 991

Чернівецька область

 5 363

Черкаська область

 847

Чернігівська область

 649

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-07-2020:

Захворіли 14 702 692
Одужали 8 737 851
Померли 609 887

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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