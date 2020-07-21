Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня

Новини про коронавірус в Україні / slovoidilo

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 21 липня: в Україні виявлено 60 166​​ випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 673 нових випадки COVID-19. Станом на ранок 21 липня до Центру громадського здоров'я надійшло 1 044 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року перевірили 109 954 таких повідомлень.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 60 166 Одужали 32 199 Померли 1 518

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 034) та у Львівській області (8 229). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 2 330 Волинська область 3 318 Дніпропетровська область 1 224 Донецька область 797 Житомирська область 1 609 Закарпатська область 4 518 Запорізька область 682 Івано-Франківська область 3 611 Кіровоградська область 686 Київ 7 034 Київська область 3 332 Львівська область 8 229 Луганська область 110 Миколаївська область 524 Одеська область 2 638 Полтавська область 356 Рівненська область 5 183 Сумська область 371 Тернопільська область 2 466 Харківська область 3 082 Херсонська область 216 Хмельницька область 991 Чернівецька область 5 363 Черкаська область 847 Чернігівська область 649

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-07-2020:

Захворіли 14 702 692 Одужали 8 737 851 Померли 609 887 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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