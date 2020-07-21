На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
- 116
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 липня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 21 липня: в Україні виявлено 60 166 випадків коронавірусу.
Більше новин: Нові правила карантину запрацювали в Україні
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|60 166
|Одужали
|32 199
|Померли
|1 518
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (7 034) та у Львівській області (8 229). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|2 330
|
Волинська область
|3 318
|
Дніпропетровська область
|1 224
|
Донецька область
|797
|
Житомирська область
|1 609
|
Закарпатська область
|4 518
|
Запорізька область
|682
|
Івано-Франківська область
|3 611
|
Кіровоградська область
|686
|
Київ
|7 034
|
Київська область
|3 332
|
Львівська область
|8 229
|
Луганська область
|110
|
Миколаївська область
|524
|
Одеська область
|2 638
|
Полтавська область
|356
|
Рівненська область
|5 183
|
Сумська область
|371
|
Тернопільська область
|2 466
|
Харківська область
|3 082
|
Херсонська область
|216
|
Хмельницька область
|991
|
Чернівецька область
|5 363
|
Черкаська область
|847
|
Чернігівська область
|649
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-07-2020:
|Захворіли
|14 702 692
|Одужали
|8 737 851
|Померли
|609 887
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.
Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020
-
12:50Том Круз прилетів на обід на приватному вертольоті: фотофакт
-
12:24У США дівчина топлес еротично станцювала на людній парковці: відверте відео (18+)
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
11:49Дженніфер Еністон і Кортні Кокс просять всіх носити маски, тому що це важливо: відео
-
11:27Чоловік випадково дізнався про зраду дружини завдяки роутеру: лайфхак
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
10:54Фінляндія стала першою у світі країною, яка випустила набір національних емодзі
-
10:22Сексуальна Алессандра Амбросіо завела спортивною фігурою у крихітному бікіні: гарячі фото
-
09:49Водій Renault перевищив швидкість за тиждень 23 рази
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
08:50В Італії представили електроспорткар Bandini Dora
-
08:26Які продукти обов'язково мають бути на сніданок
-
07:59Світлана Лобода спокусила мережу відвертою сукнею
-
07:33Учені розповіли, чому жінкам слід відмовитися від звички пити каву зранку
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
07:13Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі
- 20 липня
-
21:54Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу
-
21:23Netflix розігрує підписку на 83 роки: що для цього потрібно зробити?
-
21:0021 липня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:52Секс гарантований: жінки розповіли, які якості їм найбільше подобаються у чоловіках
-
20:31Легендарний Ford Mustang Shelby GT350R продали за шалені гроші
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
19:53Унікальні фішки Samsung Galaxy Note20 Ultra показали на відео
-
19:37Снуп Дог випустив мобільну гру про створення реп-імперії
-
19:24Чому бути совою не надто корисно для здоров'я
-
12:00День нездорової їжі: Вгадай, скільки калорій в цій страві
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 21 липня
-
07:13Погода в Україні 21 липня: де пройдуть дощі
- 20 липня
-
21:54Рейтинг громадських місць, які найчастіше вибирають пари для сексу
-
20:09Як правильно робити дікпіки: кумедна інструкція від дівчини на прикладі огірка
-
18:07Відпочинок на Херсонщині 2020: куди поїхати, що подивитись і скільки це коштує
-
16:2310 випадків, коли актори грали персонажів іншого віку, але ніхто їм не повірив
-
13:41Наскільки швидко німці їздять по автобанах: цифри вас шокують
-
11:46Ми не можемо обирати, де з'явитися на світ уперше: нова порція перлів із ЗНО 2020
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 20 липня
-
07:21Погода в Україні 20 липня: точний прогноз на понеділок
- 19 липня
-
21:51У цих пар знаків Зодіаку завжди найкращий секс
-
19:22Брехуни не дивляться в очі та ще 4 міфи про мову тіла, які давно вже зруйнували науковці
-
17:25Дівчина тижня: екзотична стюардеса Бруна Ларісса, яка заводить мережу своєю фігурою (18+)
-
14:50Як правильно готуватися чоловікам до стрижки: корисні поради
-
12:19Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів
-
10:50Віталік чи Володя – який брат на фото? ТЕСТ до 49-річчя Віталія Кличка
-
09:27Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 19 липня
-
08:19Погода в Україні 19 липня: точний прогноз на сьогодні
- 18 липня
-
22:53Переможець Мастер Шеф Професіонали 2 сезон – Євген Грибеник: біографія і фото
-
21:24Секс з самого ранку: оголена Настя Каменських похизувалась апетитними формами
-
19:23ТОП-10 популярних хітів з 2000-х, які наспівують досі
-
16:47Він Дізель святкує 53 роки: 5 найкращих фільмів з іменинником
-
14:21ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про середньовічні замки?
-
12:51Гороскоп на цей тиждень 20 – 26 липня: прогноз для всіх знаків Зодіаку