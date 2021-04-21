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Коронавірус Великдень

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 квітня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 21 квітня: в Україні виявлений 1 974 118​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 162 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 007 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 042 785​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 974 118
Одужали 1 514 472
Померли 40 796

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 327

Волинська область

 382

Дніпропетровська область

 771

Донецька область

 735

Житомирська область

 276

Закарпатська область

 104

Запорізька область

 845

Івано-Франківська область

 106

Кіровоградська область

 126

Київ

 965

Київська область

 881

Львівська область

 492

Луганська область

 336

Миколаївська область

 397

Одеська область

 691

Полтавська область

 539

Рівненська область

 616

Сумська область

 437

Тернопільська область

 269

Харківська область

 938

Херсонська область

 171

Хмельницька область

 717

Чернівецька область

 202

Черкаська область

 622

Чернігівська область

 139

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 квітня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 квітня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-04-2021:

Захворіли

143 577 739
Одужали

121 953 574
Померли

3 058 230

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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