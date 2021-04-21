Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 квітня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 квітня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 21 квітня: в Україні виявлений 1 974 118​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано 12 162 нові випадки COVID-19. Станом на ранок 21 квітня до Центру громадського здоров'я надійшло 109 007 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 042 785​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 974 118 Одужали 1 514 472 Померли 40 796

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Харківській (938), Київській (881), Запорізькій (845) та Дніпропетровській (771) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 327 Волинська область 382 Дніпропетровська область 771 Донецька область 735 Житомирська область 276 Закарпатська область 104 Запорізька область 845 Івано-Франківська область 106 Кіровоградська область 126 Київ 965 Київська область 881 Львівська область 492 Луганська область 336 Миколаївська область 397 Одеська область 691 Полтавська область 539 Рівненська область 616 Сумська область 437 Тернопільська область 269 Харківська область 938 Херсонська область 171 Хмельницька область 717 Чернівецька область 202 Черкаська область 622 Чернігівська область 139

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-04-2021:

Захворіли 143 577 739 Одужали 121 953 574 Померли 3 058 230 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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