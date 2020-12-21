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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня
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У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 грудня: в Україні виявлено 970 993 випадки коронавірусу.
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Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|970 993
|Одужали
|586 268
|Померли
|16 665
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (101 123) та у Харківській області (65 414). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України:
|
Вінницька область
|21 035
|
Волинська область
|30 773
|
Дніпропетровська область
|53 155
|
Донецька область
|32 513
|
Житомирська область
|36 774
|
Закарпатська область
|27 195
|
Запорізька область
|47 789
|
Івано-Франківська область
|42 02
|
Кіровоградська область
|7 817
|
Київ
|101 123
|
Київська область
|53 463
|
Львівська область
|56 953
|
Луганська область
|8 900
|
Миколаївська область
|27 017
|
Одеська область
|64 589
|
Полтавська область
|31 961
|
Рівненська область
|38 656
|
Сумська область
|38 170
|
Тернопільська область
|32 498
|
Харківська область
|65 414
|
Херсонська область
|15 814
|
Хмельницька область
|36 814
|
Чернівецька область
|38 363
|
Черкаська область
|34 945
|
Чернігівська область
|27 236
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-12-2020:
|Захворіли
|
77 184 964
|Одужали
|
54 101 196
|Померли
|
1 699 878
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.
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