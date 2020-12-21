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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня

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Коронавірус в Україні - фото 1
Коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 грудня: в Україні виявлено 970 993 випадки коронавірусу.

Більше новин: В Україні – загальнонаціональний карантин: поділу на зони більше не буде – нові правила

За попередню добу було зафіксовано ​​6 545 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 26 839 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 303 103 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 970 993​
Одужали 586 268
Померли 16 665

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (101 123) та у Харківській області (65 414). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 21 035

Волинська область

 30 773

Дніпропетровська область

 53 155

Донецька область

 32 513

Житомирська область

 36 774

Закарпатська область

 27 195

Запорізька область

 47 789

Івано-Франківська область

 42 02

Кіровоградська область

 7 817

Київ

 101 123

Київська область

 53 463

Львівська область

 56 953

Луганська область

 8 900

Миколаївська область

 27 017

Одеська область

 64 589

Полтавська область

 31 961

Рівненська область

 38 656

Сумська область

 38 170

Тернопільська область

 32 498

Харківська область

 65 414

Херсонська область

 15 814

Хмельницька область

 36 814

Чернівецька область

 38 363

Черкаська область

 34 945

Чернігівська область

 27 236

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-12-2020:

Захворіли

77 184 964​​
Одужали

54 101 196
Померли

1 699 878

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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