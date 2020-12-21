Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 грудня

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 грудня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 понеділка, 21 грудня: в Україні виявлено 970 993 випадки коронавірусу.

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6 545 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 грудня до Центру громадського здоров'я надійшло 26 839 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 303 103 результати тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 21 грудня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 5 303 103 результати тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 970 993​ Одужали 586 268 Померли 16 665

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (101 123) та у Харківській області (65 414). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 21 035 Волинська область 30 773 Дніпропетровська область 53 155 Донецька область 32 513 Житомирська область 36 774 Закарпатська область 27 195 Запорізька область 47 789 Івано-Франківська область 42 02 Кіровоградська область 7 817 Київ 101 123 Київська область 53 463 Львівська область 56 953 Луганська область 8 900 Миколаївська область 27 017 Одеська область 64 589 Полтавська область 31 961 Рівненська область 38 656 Сумська область 38 170 Тернопільська область 32 498 Харківська область 65 414 Херсонська область 15 814 Хмельницька область 36 814 Чернівецька область 38 363 Черкаська область 34 945 Чернігівська область 27 236

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-12-2020:

Захворіли 77 184 964​​ Одужали 54 101 196 Померли 1 699 878 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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