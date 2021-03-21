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Коронавірус Холостяк

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 21 березня: в Україні виявлений 1 546 363 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​15 292​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 68 776 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 659 777​ результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 546 363
Одужали 1 257 849
Померли 29 941

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 664

Волинська область

 173

Дніпропетровська область

 760

Донецька область

 373

Житомирська область

 814

Закарпатська область

 367

Запорізька область

 274

Івано-Франківська область

 331

Кіровоградська область

 95

Київ

 654

Київська область

 1100

Львівська область

 1 117

Луганська область

 23

Миколаївська область

 353

Одеська область

 660

Полтавська область

 267

Рівненська область

 217

Сумська область

 388

Тернопільська область

 376

Харківська область

 879

Херсонська область

 165

Хмельницька область

 740

Чернівецька область

 418

Черкаська область

 291

Чернігівська область

 312

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-03-2021:

Захворіли

123 438 895
Одужали

99 428 723
Померли

2 722 136

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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