Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 березня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 21 березня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 21 березня: в Україні виявлений 1 546 363 випадки коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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​​15 292​ нових випадків COVID-19. Станом на ранок 21 березня до Центру громадського здоров'я надійшло 68 776 повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 7 659 777​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксованоСтаном на ранок 21 березня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 546 363 Одужали 1 257 849 Померли 29 941

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 117), Харківській (879), Житомирській (814), Дніпропетровській (760) та Хмельницькій (740) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 664 Волинська область 173 Дніпропетровська область 760 Донецька область 373 Житомирська область 814 Закарпатська область 367 Запорізька область 274 Івано-Франківська область 331 Кіровоградська область 95 Київ 654 Київська область 1100 Львівська область 1 117 Луганська область 23 Миколаївська область 353 Одеська область 660 Полтавська область 267 Рівненська область 217 Сумська область 388 Тернопільська область 376 Харківська область 879 Херсонська область 165 Хмельницька область 740 Чернівецька область 418 Черкаська область 291 Чернігівська область 312

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 21-03-2021:

Захворіли 123 438 895 Одужали 99 428 723 Померли 2 722 136 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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