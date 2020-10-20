Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня

Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 20 жовтня: в Україні виявлено 309 107 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано 5 469 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 039 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 379 315 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 309 107 Одужали 129 533​ Померли 5 786​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (31 310) та у Харківській області (29 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 8 523 Волинська область 11 164 Дніпропетровська область 11 393 Донецька область 7 389 Житомирська область 10 471 Закарпатська область 11 956 Запорізька область 6 616 Івано-Франківська область 16 987 Кіровоградська область 1 642 Київ 31 310 Київська область 13 166 Львівська область 25 392 Луганська область 2 576 Миколаївська область 6 053 Одеська область 19 343 Полтавська область 6 300 Рівненська область 16 184 Сумська область 9 321 Тернопільська область 17 738 Харківська область 29 559 Херсонська область 2 629 Хмельницька область 11 239 Чернівецька область 18 081 Черкаська область 7 095 Чернігівська область 6 980

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-10-2020:

Захворіли 40 342 898 Одужали 27 626 894 Померли 1 117 528 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

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