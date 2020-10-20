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Коронавірус

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні / pixabay

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 жовтня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 вівторка, 20 жовтня: в Україні виявлено 309 107 випадків коронавірусу.

Більше новин: Адаптивний карантин в Україні продовжать до кінця року: нові правила

За попередню добу було зафіксовано 5 469 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 жовтня до Центру громадського здоров'я надійшло 6 039 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 379 315 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня - фото 431006

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 309 107
Одужали 129 533​
Померли 5 786​

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (31 310) та у Харківській області (29 559). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 8 523

Волинська область

 11 164

Дніпропетровська область

 11 393

Донецька область

 7 389

Житомирська область

 10 471

Закарпатська область

 11 956

Запорізька область

 6 616

Івано-Франківська область

 16 987

Кіровоградська область

 1 642

Київ

 31 310

Київська область

 13 166

Львівська область

 25 392

Луганська область

 2 576

Миколаївська область

 6 053

Одеська область

 19 343

Полтавська область

 6 300

Рівненська область

 16 184

Сумська область

 9 321

Тернопільська область

 17 738

Харківська область

 29 559

Херсонська область

 2 629

Хмельницька область

 11 239

Чернівецька область

 18 081

Черкаська область

 7 095

Чернігівська область

 6 980

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 жовтня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-10-2020:

Захворіли 40 342 898
Одужали 27 626 894
Померли 1 117 528

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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