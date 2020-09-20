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Коронавірус Карантин 1 вересня

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 20 вересня: в Україні виявлено 175 678​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 966 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня - фото 426392

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 175 678
Одужали 77 512
Померли 3 557

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (19 483) та у Львівській області (18 317). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область

 5 268

Волинська область

 6 856

Дніпропетровська область

 3 982

Донецька область

 2 430

Житомирська область

 4 988

Закарпатська область

 9 154

Запорізька область

 2 879

Івано-Франківська область

 12 382

Кіровоградська область

 985

Київ

 19 1483

Київська область

 7 744

Львівська область

 18 317

Луганська область

 754

Миколаївська область

 2 469

Одеська область

 11 422

Полтавська область

 1 499

Рівненська область

 11 124

Сумська область

 3 023

Тернопільська область

 11 247

Харківська область

 14 888

Херсонська область

 813

Хмельницька область

 4 631

Чернівецька область

 13 042

Черкаська область

 3 035

Чернігівська область

 3 263

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-09-2020:

Захворіли 30 988 335
Одужали 22 587 068
Померли 961 420

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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