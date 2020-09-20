Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 вересня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 вересня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 неділі, 20 вересня: в Україні виявлено 175 678​ випадків коронавірусу.

Більше новин: Україну поділили на нові карантинні зони з 31 серпня: карта і список регіонів

За попередню добу було зафіксовано 2 966 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 вересня до Центру громадського здоров'я надійшло 3 603 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 233 664 повідомлення про підозру на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 175 678 Одужали 77 512 Померли 3 557

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у Києві (19 483) та у Львівській області (18 317). Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей відсутні.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України:

Вінницька область 5 268 Волинська область 6 856 Дніпропетровська область 3 982 Донецька область 2 430 Житомирська область 4 988 Закарпатська область 9 154 Запорізька область 2 879 Івано-Франківська область 12 382 Кіровоградська область 985 Київ 19 1483 Київська область 7 744 Львівська область 18 317 Луганська область 754 Миколаївська область 2 469 Одеська область 11 422 Полтавська область 1 499 Рівненська область 11 124 Сумська область 3 023 Тернопільська область 11 247 Харківська область 14 888 Херсонська область 813 Хмельницька область 4 631 Чернівецька область 13 042 Черкаська область 3 035 Чернігівська область 3 263

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-09-2020:

Захворіли 30 988 335 Одужали 22 587 068 Померли 961 420 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Бразилії, Росії, Великобританії та Індії.

Читайте також: Онлайн карта поширення COVID-19 в Україні та світі 2020