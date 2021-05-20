На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
- 52
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.
Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 20 травня: в Україні виявлено 2 170 398 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.
Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи
Статистика хворих на коронавірус в Україні:
|Захворіли
|2 170 398
|Одужали
|1 916 194
|Померли
|48 899
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.
Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:
|
Вінницька область
|117
|
Волинська область
|196
|
Дніпропетровська область
|489
|
Донецька область
|291
|
Житомирська область
|164
|
Закарпатська область
|96
|
Запорізька область
|311
|
Івано-Франківська область
|126
|
Кіровоградська область
|80
|
Київ
|443
|
Київська область
|295
|
Львівська область
|283
|
Луганська область
|123
|
Миколаївська область
|172
|
Одеська область
|146
|
Полтавська область
|137
|
Рівненська область
|217
|
Сумська область
|129
|
Тернопільська область
|141
|
Харківська область
|429
|
Херсонська область
|240
|
Хмельницька область
|152
|
Чернівецька область
|86
|
Черкаська область
|181
|
Чернігівська область
|131
Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.
Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.
Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:
Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!
Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-05-2021:
|Захворіли
|165 575 058
|Одужали
|
144 624 673
|Померли
|
3 432 001
Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.
Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз
-
11:20Прощавай, Internet Explorer: Microsoft позбудеться відомого браузера
-
10:52Не лише напій: як можна використовувати мелену каву у побуті
-
10:25Собака допоміг припаркуватись і став зіркою мережі (відео)
-
09:56Сексуальна тренерка Ана Чері зняла пікантне відео біля басейну (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
08:55Погода в Україні 20 травня: точний прогноз на сьогодні
-
08:30Як навчитися прощати образи: кілька простих порад
-
08:02Привітання з Днем вишиванки 2021: патріотичні картинки і листівки
-
07:55З Днем вишиванки 2021: красиві привітання українською зі святом
-
07:47Ештон Кутчер і Міла Куніс показали свій розкішний будинок: як живуть голлівудські зірки
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
21:2220 травня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
20:48Чому не варто заряджати AirPods Pro китайськими блоками живлення: шокуючі фото
-
20:21В Англії гамак взяв у полон собаку: відео, яке викликає нереальну усмішку
-
19:56Opel відродила ретрокупе Manta: тепер воно повністю електричне
-
19:41Volkswagen Beetle 70-х років перетворили в атмосферний дім на колесах
-
19:24Монстри за роботою: дивіться тизер мультсеріалу від творців Корпорації монстрів
-
19:15Дівчина, яка зникає: цю оптичну ілюзію здатні розгадати лише найуважніші
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
18:39У Xiaomi Mi Band 6 з'явилася можливість відповідати на повідомлення: як вона працює
-
18:23Гороскоп на 20 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:12alyona alyona спародіювала американського репера у зухвалому образі: фотопорівняння
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня
-
07:185 поширених помилок, які характерні тим, хто хоче стати веганом
- 19 травня
-
21:49Учені назвали вагому причину займатися сексом хоча б тричі на тиждень
-
18:50Ця сексуальна модель вражає схожістю з Меган Фокс (18+)
-
15:15Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)
-
12:33Трініті представила Україну: реакції мережі на виступ GO_A на Євробаченні 2021
-
09:21Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 19 травня
-
07:30У мережі показали величезне звалище "живих" китайських авто
-
00:14Євробачення 2021: оголошені результати голосування в першому півфіналі
- 18 травня
-
21:30ЄВРОБАЧЕННЯ 2021 онлайн трансляція: дивитися 1 півфінал, у якому виступає Україна
-
18:47В Україні починає працювати онлайн-прописка: подробиці
-
16:21Як змінювалася британська жінка без віку Джоді Тернер-Сміт: фото 18+
-
14:59Євробачення 2021: де дивитись перший півфінал, у якому виступлять GO_A
-
12:30Власний острів – не розкіш: британський мільйонер вражає своїм способом життя
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 18 травня
-
07:20Ідеальний сніданок для тих, хто на дієті
- 17 травня
-
20:16Радники Єлизавети II закликали її позбавити принца Гаррі усіх титулів
-
16:50Які залежності притаманні різним знакам Зодіаку: від алкоголю і до похвали
-
12:28Найкумедніші стрижки, які ніхто б не захотів повторити (фото)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 17 травня
- 16 травня
-
20:22Дівчина тижня: гімнастка Ліза Мейсон, яка заводить своєю гнучкістю на пікантних фото (18+)
-
17:49Як приготувати бургер на мангалі: покроковий рецепт у відео
-
14:21Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 травня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:20Найгарячіші образи Меган Фокс за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 16 травня