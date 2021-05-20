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Коронавірус Євробачення

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 20 травня: в Україні виявлено 2 170 398 випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

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За попередню добу було зафіксовано ​​5 165 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 69 732 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 943 891 результат тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 170 398
Одужали 1 916 194
Померли 48 899

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 117

Волинська область

 196

Дніпропетровська область

 489

Донецька область

 291

Житомирська область

 164

Закарпатська область

 96

Запорізька область

 311

Івано-Франківська область

 126

Кіровоградська область

 80

Київ

 443

Київська область

 295

Львівська область

 283

Луганська область

 123

Миколаївська область

 172

Одеська область

 146

Полтавська область

 137

Рівненська область

 217

Сумська область

 129

Тернопільська область

 141

Харківська область

 429

Херсонська область

 240

Хмельницька область

 152

Чернівецька область

 86

Черкаська область

 181

Чернігівська область

 131

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-05-2021:

Захворіли 165 575 058
Одужали

144 624 673
Померли

3 432 001

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

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