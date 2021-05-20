Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 травня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 травня 2021. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 четверга, 20 травня: в Україні виявлено 2 170 398​ випадків коронавірусу, повідомляє Радіо MAXIMUM.

Більше новин: Британка розповіла, що після коронавірусу у неї змінилися усі запахи

5 165 нових випадків COVID-19. Станом на ранок 20 травня до Центру громадського здоров'я надійшло 69 732 повідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 9 943 891 результат тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 20 травня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлення про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманотестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 2 170 398 Одужали 1 916 194 Померли 48 899

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), м. Київ (433), Харківській (429), Запорізькій (311), та Київській (295) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 117 Волинська область 196 Дніпропетровська область 489 Донецька область 291 Житомирська область 164 Закарпатська область 96 Запорізька область 311 Івано-Франківська область 126 Кіровоградська область 80 Київ 443 Київська область 295 Львівська область 283 Луганська область 123 Миколаївська область 172 Одеська область 146 Полтавська область 137 Рівненська область 217 Сумська область 129 Тернопільська область 141 Харківська область 429 Херсонська область 240 Хмельницька область 152 Чернівецька область 86 Черкаська область 181 Чернігівська область 131

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-05-2021:

Захворіли 165 575 058 Одужали 144 624 673 Померли 3 432 001 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано у США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Туреччині.

Читайте також: Чому не варто одягати використану маску ще раз