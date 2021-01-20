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Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня

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Новини про коронавірус в Україні - фото 1
Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 20 січня: в Україні виявлено 1 172 038 випадків коронавірусу.

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За попередню добу було зафіксовано ​​4 383​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 20 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 45 790повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 009 914. результатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 172 038
Одужали 900 749
Померли 21 258

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область

 178

Волинська область

 103

Дніпропетровська область

 157

Донецька область

 208

Житомирська область

 92

Закарпатська область

 76

Запорізька область

 423​

Івано-Франківська область

 149

Кіровоградська область

 39

Київ

 606

Київська область

 226

Львівська область

 195

Луганська область

 76

Миколаївська область

 114

Одеська область

 223

Полтавська область

 158

Рівненська область

 111

Сумська область

 103

Тернопільська область

 120

Харківська область

 335

Херсонська область

 48

Хмельницька область

 165

Чернівецька область

 198

Черкаська область

 200

Чернігівська область

 80

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня - фото 395666

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня - фото 395667

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-01-2021:

Захворіли

96 643 566
Одужали

69 323 391
Померли

2 066 003

Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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