Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 20 січня

Новини про коронавірус в Україні

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили про нові випадки інфікування коронавірусом в Україні станом на сьогодні, 20 січня. До вашої уваги останні новини про Covid-19 та статистика хворих по регіонах.

Офіційна статистика станом на 09:00 середи, 20 січня: в Україні виявлено 1 172 038 випадків коронавірусу.

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4 383​​ нові випадки COVID-19. Станом на ранок 20 січня до Центру громадського здоров'я надійшло 45 790​ повідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отримано 6 009 914.​ результатів тестування на COVID-19. За попередню добу було зафіксовано ​​ Станом на ранок 20 січня до Центру громадського здоров'я надійшлоповідомлень про здійснення тестувань за добу на COVID-19. Всього з початку 2020 року отриманорезультатів тестування на COVID-19.

Статистика хворих на коронавірус в Україні:

Захворіли 1 172 038 Одужали 900 749 Померли 21 258

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (606), Запорізькій (423), Харківській (335), Київській (226) та Одеській (223) областях.

Статистика інфікування коронавірусом в областях України за добу:

Вінницька область 178 Волинська область 103 Дніпропетровська область 157 Донецька область 208 Житомирська область 92 Закарпатська область 76 Запорізька область 423​ Івано-Франківська область 149 Кіровоградська область 39 Київ 606 Київська область 226 Львівська область 195 Луганська область 76 Миколаївська область 114 Одеська область 223 Полтавська область 158 Рівненська область 111 Сумська область 103 Тернопільська область 120 Харківська область 335 Херсонська область 48 Хмельницька область 165 Чернівецька область 198 Черкаська область 200 Чернігівська область 80

Щоб захистись від COVID-19, виконуйте правила карантину: регулярно мийте руки, користуйтеся антисептиками, не торкайтеся обличчя, дотримуйтесь дистанції в громадських місцях та покращуйте імунітет.

Для зміцнення імунітету добре спіть, займайтесь спортом, збалансовано харчуйтеся, споживайте багато овочів та фруктів, адже вітаміни зараз дуже потрібні.

Якщо ви підозрюєте, що могли захворіти на COVID-19, залишайтеся вдома та дійте так:

Якщо ви маєте симптоми коронавірусу (висока температура, головний біль, кашель, задуха), то одразу телефонуйте на гарячу лінію вашого міста!

Статистика поширення коронавірусу у світі, 20-01-2021:

Захворіли 96 643 566 Одужали 69 323 391 Померли 2 066 003 Найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в США, Індії, Бразилії, Росії, Франції та Великій Британії.

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